張文隨機砍人！嘻小瓜喊應死刑遭酸「法盲」 急刪文道歉

台北捷運19日發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯張文於台北車站地下通道、捷運中山站南西商圈丟擲煙霧彈及汽油彈，並在揮刀隨機砍人後墜樓身亡，震驚社會。對此，藝人嘻小瓜在社群平台激動發文，直呼隨機殺人應處「唯一死刑」，卻遭網友質疑是「法盲」，他一度怒嗆網友「真希望躺下的是你本人」引發爭議，事後緊急刪除相關言論公開致歉。

嘻小瓜不時透過社群平台分享生活。（圖／翻攝自嘻小瓜臉書）

嘻小瓜20日在Threads發布道歉文，坦承自己想得不夠周全，「我確實沒有讀過什麼書，但人生經歷記憶當中的是『殺人償命』，所以第一時間，用字遣詞，不是那麼恰當。」他解釋，或許有很多專業問題及法律問題，不在自己的能力所能干涉跟代為發言，所以發了沒有相關法律知識的言論。

廣告 廣告

對於為何會有如此激動的反應，嘻小瓜表示自己一直都在關注社會新聞，看著許多努力生活的人卻無法決定生命的終點，那種無力感讓他一度認為死刑的嚇阻力是唯一解方。他強調，「我知道現在不是沒有死刑的判決，而是執行程序，確實沒有那麼高，才會覺得應該利用死刑來嚇阻，以為這樣就可以解決問題」，卻忽略社會問題的複雜性和執行層面法治程序。

嘻小瓜20日發文道歉。（圖／翻攝自嘻小瓜Threads）

經過冷靜思考後，嘻小瓜意識到思慮不周的發言可能造成不必要的紛亂，「這並非我的本意，因此已將原始文章刪除。」表示下次會更注意藝人身份，謹慎發言。最後也提醒大家要好好防範、注意自身安全。

延伸閱讀

北市隨機殺人 蔣萬安最新措施：啟動全市維安升級、加強臨檢

北市4死9傷驚魂！ 蔣萬安：提供一案一社工對接服務

北車隨機攻擊57歲男仗義阻兇嫌遭刺身亡 蔣萬安不捨：致上最高敬意