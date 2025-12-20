即時中心／林韋慈報導

台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，下午3時40分許，先到台北市林森北路159巷、119巷、長安東路75號，連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後5點23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，接著18時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。事件發生至今，全台高度關注，相關監視器畫面也陸續曝光，引發熱議。

廣告 廣告

這起事件被視為繼2014年鄭捷於北捷犯下隨機殺人案後，再度引發社會恐慌的重大公共安全事件。從網路流傳的監視器畫面可見，張文在北捷放置煙霧彈並行兇時，仍有部分路人無視異狀從旁走過，但其中一段畫面中，一名學生單手提著樂器拔腿狂奔的畫面，格外引起討論。

監視器畫面顯示，昨（19）日下午5時23分，張文戴著防毒面具點燃煙霧彈，過程中一名學生一手背著書包、一手拿著樂器快速奔跑通過，張文一度回頭看了一眼，隨即未採取行動，轉而繼續丟擲煙霧彈。畫面中也可見，該名學生奔跑的走道仍有其他人潮，張文隨後即朝該方向投擲煙霧彈。

事後有網友留言表示，「那個看起來是貝斯吧，單手拿還跑超快」、「生存意識拉滿，什麼都不管就是先跑」，更有人表示「這是我的學生，超扯」、「這個女生才是反應最正常的人，看到怪人馬上拔腿狂奔，其他人都已經看到犯人到處丟煙霧彈，不但不跑還繼續往煙霧瀰漫的環境前進」，更有網友讚賞該名學生危機意識高，「今天那麼多畫面，只有她最知道情況不對」，甚至有人指出，從張文的反應來看，似乎還被對方突如其來的奔跑舉動嚇了一跳。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文隨機砍人！學生單手拿樂器逃亡...網讚危機意識最高

更多民視新聞報導

北車、中山砍人平板有預謀計劃！張文「死前遺言曝光」殘暴脫口1句

北捷隨機砍人釀4死11傷 桃捷防模仿維安升級「他們」進駐支援

以台北砍人案為誡！高雄嚴防節日、演唱會出意外 陳其邁想這樣做

