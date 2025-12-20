張文隨機砍人「模仿、致敬成分低」 犯罪心理學家警告：攻擊模式恐生根

張姓逃兵在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場。廖瑞祥攝



台北市19日晚間發生的北捷隨機攻擊事件引起社會震驚，27歲男子張文在台北車站及中山商圈投擲煙霧彈並隨機持刀攻擊，最後逃到誠品南西店墜樓身亡。事件造成4人死亡、多人受傷。

犯罪心理學專家戴伸峰在臉書「戴伸峰的犯罪心理解密」分析，與之前鄭捷和中捷事件等重大案件相比，張文的犯罪手法顯示出更高的成熟度和計劃性。戴伸峰認為，張文使用的攻擊工具和手法，如煙霧彈、斷點設定、換裝、逃亡墜樓的路線一氣呵成，顯示他對如何執行攻擊有著周密的規劃，且執行程度相比以往案件更加成熟。

廣告 廣告

此外，戴伸峰提到，這次攻擊的犯罪模式相比鄭捷模仿秋葉原案、中捷對鄭捷的模仿，幾乎可以確認這次模仿或致敬成分，已經大幅降低，然而「攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」有可能會對未來的犯罪行為產生深遠影響。

戴伸峰進一步分析指出，這類攻擊者往往以自我顯示為主要動機，並且犯罪成本相對較低，這讓這類犯罪行為更容易吸引邊緣化、尋求關注的個體。

對於「模仿犯」的問題，他則表示，雖然可能會在未來兩週內產生模仿效應，但由於張文的犯罪行為高度縝密，再加上他已經死亡，犯罪動機石沉大海，類似鄭捷的英雄主義以及致敬型的攻擊手法並不容易再現。

面對這樣的情況，戴伸峰也給出了三點建議，幫助社會更好地應對這類犯罪，首先應適度接收資訊，不要過度壓抑好奇心，但應避免過多溫習或腦補事件的細節，這樣能幫助大家重新掌握可控感。

第二，大家不要害怕討論與分享，討論案件和分享情緒有助於穩定人心，並尋找社會支持，接著才能逐步信任社會。戴伸峰強地，犯罪並非「遍地開花」、「家常便飯」的普遍現象，社會需要找到方法修復信任，並幫助個人與社會修復因犯罪帶來的創傷。

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生