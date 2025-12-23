張文隨機砍人…民眾獻花悼念死者！全場一看「擺熟食飲料」怒轟：超不尊重

張文隨機殺人案件發生後，不少人在案發地點獻花悼念。圖／鄒保祥攝

19日北捷發生隨機殺人事件，27歲的嫌犯張文在台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店朝人群丟煙霧彈後隨機砍人，一共造成4死、11傷。事發後有民眾獻花悼念，但卻有人放上飲料、熟食，讓網友怒轟浪費食物。

張文案民眾獻花悼念 他愣：悲劇變成素材

一名網友在Dcard中發布貼文，表示很欽佩57歲衝上去救人的大哥，但是後來看到一堆人跑去電線杆送花、寫卡片、拍照緬懷，原PO感到很疑惑，「不是說不能悼念啦，只是我會忍不住想人都已經不在了，這些話他其實也看不到。有時候會覺得，那些花跟卡片，比較像是在安慰活著的人」，原PO認為，或是有種「大家都這樣做，我也去一下」的心態，而不是真的對死者或家屬有什麼實際幫助。

原PO接著說，如果真的很感謝，捐錢給家屬或是幫忙實際的事情，甚至是默默記在心裡，都比跑去打卡有意義。原PO直言，不是覺得送花的人很壞，「只是對那種帶點跟風的感覺有點不舒服，悲劇變成素材，可能有人會說送花是情緒出口，我可以理解，只是對我來說，真正有重量的悼念，應該不需要被大家看到，最後這些花也只會造成清潔人員的困擾跟廢棄物」。

有民眾擺放飲料悼念逝者。圖／鄒保祥攝

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人指出，擺放鮮花只是一種安慰人心、社會的方法，「發生這種事，民眾心裡也會不安也會PTSD，到現場放花束，其實我覺得是一種對自我的安撫」、「儀式是對生者的安慰，死者家屬看到有人在緬懷、感謝那位余先生的犧牲，心裡多少會得到一點安慰」、「社會受傷了也需要療傷，鍵盤俠可以閉嘴」。

不過，也有人認為送鮮花沒問題，但是如果擺熟食、飲料會造成別人困擾，「三峽女童那次不就是這樣，送花和卡片我覺得還好，還有人擺熱食的真的是扯爆」、「放食物真的智障，浪費而已還不能給別人用」。

送熟食悼念逝者 網轟：浪費食物

事實上，不少網友在Threads中發布貼文，指出在案發現場，有民眾為了緬懷逝者放上鮮花，但也有人放置飲料、泡麵、便當等飲食類的物品，網友怒轟，「我還是搞不懂那些送便當的在想什麼」、「誰啦送果盤，怎麼又是一地的超商食品」、「懇求大家不要放飲料放食物，造成清潔人員困擾」、「弱智到不行放食物爛透了一點格調都沒有」。

一名網友指出，去事故現場悼念真的不要放食物、飲料，就連寶特瓶跟鋁箔包都不要，「看起來很像把不幸受害者當成孤魂野鬼在拜一樣，超級不敬不尊重，也讓清潔人員增加麻煩」，他透露過去台灣遭遇大地震、大水災、土石流、SARS、追撞意外、高鐵事故、捷運傷人事件，現場頂多是幾束鮮花或民眾自主別上黃絲帶的悼念致哀，「沒人在放泡麵和飲料的啦，那是在做什麼啦，真的不要這樣子」。



