張文隨機砍人！網疑：怎不快逃？ 教授曝親身經驗：身體還停在原地

19日中山站一片混亂，許多人遇到張文當下不知道該如何反應。圖／攝影鄒保祥

27歲通緝犯張文19日接連在捷運台北車站、中山站及誠品南西店進行恐怖攻擊、隨機砍人，共釀4死11傷慘劇，事發經過被民眾拍下PO網，有網友看了影片後說，碰到這種事怎麼不快逃走呢？對此，國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍在臉書發文表示，自己也有過類似的經驗，其實當下動不了的原因，是因為「理性系統還來不及接手，所以身體就先停在原地」。

郭葉珍表示，自己大學的時候在林森北路的西餐廳駐唱，有一天上班時突然聽到「氣球破掉的聲音」，接著是尖叫聲。她當時愣了一下，本能的站起來，但是同事都已經趴在地上了。郭葉珍說，「我的腦子似乎是不曉得要怎麼處理這些訊息，所以身體維持著呆立的狀態」。

同事看郭葉珍還站著不動，緊張的對她招手，她回過神之後才開始網辦公室跑去，後來被同事唸了一頓，原來那一聲不是氣球破掉的聲音，而是殺手開槍的槍聲。郭葉珍說，「當時殺手是有目標的，沒打算繼續，我才沒有變成移動的活靶。我應該要像我的同事一樣趴下來」。

但是，為什麼同事都知道要趴下來，只有郭葉珍反而站起來呢？她說，是因為同事都在林森北路工作很久，已經有防範意識。「要應變這類突發且威脅到生命的事件，靠的不是聰不聰明，而是有沒有學過、練過」。

郭葉珍說，之所以會不知道要跑是因為大腦在一瞬間收到了太多衝突訊息：聲音不合理、畫面不合理、情境不合理，「理性系統還來不及接手，所以身體就先停在原地」，聽到槍聲那瞬間，自己的腦子還在把聲音和同事們的尖叫、趴下等動作拼成一個合理的故事，「在故事完成之前，身體是不會動的」。

郭葉珍說，聽到槍聲就直接趴下來的同事，是因為在林森北路工作久了，知道聽到不合理的聲音就等於是危險，所以身體早就知道答案，不用再經過思考。郭葉珍說，那麼到底要怎麼在危急之下做出的明智的決定呢？她建議「多談，多練」，那麼下一次，當不合理的聲音出現時，也許就會有更多人，少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己。



