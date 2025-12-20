張文隨機砍人「1傷者」患愛滋病 疾管署：所有傷者預防性投藥

疾管署署長羅一鈞。（圖／東森新聞）





兇嫌張文在台北車站及中山商圈隨機持刀攻擊，釀成4死11傷，其中還有5人持續住院。由於有名傷者為HIV感染者，也就是俗稱的愛滋病患，衛福部今（20）日下午召開臨時記者會表示，已經針對傷者預防性投藥，也強調該名傷者長期穩定用藥，病毒量幾乎測不到，其他人的感染風險極低，但還是呼籲當時有在現場遭血濺的民眾，可以主動與衛生單位聯絡。

張文在馬路中央投擲煙霧彈之後，隨即持著25公分長刀衝進誠品南西店，一路往樓上砍，造成多人受傷。但在傷者送醫治療過程中，有院方通報其中一名傷者是愛滋病患者。

疾管署署長羅一鈞：「他是已經通報，而且是長期口服藥，控制穩定，病毒量都屬於測不到的範圍，所以其實他感染風險是相對的低。」

雖然疾管署清楚掌握這名傷者的病況，而且所有傷患都已進行預防性投藥，但是張文使用同一把凶器在百貨公司內亂砍，因此也呼籲在誠品南西店遭砍傷，或是有被血液接觸到傷口或黏膜，比如眼睛被血噴到但還沒去就醫的民眾，一定要盡速就醫或是撥打1922防疫專線，讓醫生進行評估，是否進行投藥與後續治療。

疾管署署長羅一鈞：「血液可能透過凶器，或者是暴露到傷口黏膜的風險，還是不能完全忽略，那經過預防性投藥之後，可以再進一步把感染風險降到，實質上就是等於0。」

疾管署表示，在黃金72小時內進行預防性投藥，可以將感染風險趨近於0。過去2006年在德國柏林也發生類似案件，當時33名傷患後續追蹤，並沒有人感染愛滋，而且愛滋病毒在環境中存活力極低，即便接觸者有再接觸其他人，都不會造成接觸感染，民眾不必過於恐慌。

只是與此同時就有傷者發文，逃跑時被人群撞倒，遭張文砍了兩刀，第一刀砍到手中專輯，第二刀砍到手指，所幸被一對情侶拉著逃跑，撿回一命，看到身上都是血，才反應過來自己受傷。許多網友趕緊留言提醒，如果有受傷一定要盡速就醫，否則可能有被感染風險。

