張文隨機砍人！44罐汽油彈送檢驗 鑑定報告明出爐

張文準爆裂物。（圖／東森新聞）





捷運隨機殺人案持續偵辦，警方從嫌犯張文的租屋處、投宿商旅以及多處犯案地點，共查扣44罐汽油彈。目前北市鑑識單位已將這批疑似爆裂物送往刑事警察局偵五大隊進行檢驗，相關鑑定作業完成後，預計明（22）日將鑑定報告交付台北市警局，作為後續偵辦與責任釐清的重要依據。

回顧案情，張文於19日單日連續犯案，下午先在台北市中山區、長安東路一帶縱火燒車，造成多輛汽機車毀損，隨後逃離現場，相關畫面均被監視器拍下。晚間張文再轉往捷運台北車站M7出口、中山站一帶，沿途投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，現場一度陷入混亂，其中有民眾上前制止不幸遇害。

張文隨後前往中山南西誠品商圈持續犯案，造成包含機車騎士在內多名民眾傷亡，最終進入百貨公司後墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷，警方正持續釐清其犯案動機、準備過程。

