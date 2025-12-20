張文隨機砍人4死11傷 卓榮泰要求注意警力平均率

總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。李政龍攝



台北市昨天晚間發生北捷隨機攻擊事件，27歲男子張文在台北車站及中山商圈投擲煙霧彈並隨機持刀攻擊，最後逃到誠品南西店墜樓身亡，事件共造成4人死亡、多人受傷。行政院長卓榮泰今（12/20）早前往警政署聽取專案報告，他表示，從昨天開始，北市各個重要路口、車站，都已經看到很多警察，讓民眾安心，但除了見警率，也要注意平均率，才能全面有效防範。

卓榮泰首先表示，這起事件發生後，警政署很快就掌握嫌犯特徵，但可惜嫌犯最後墜樓身亡，已經無法從身上查出具體動機，他要求警政署無論如何都要把嫌犯的犯罪動機、身份背景、準備犯案的過程，都必有在最短時間查清楚，向所有受害家屬跟國人清楚說明。

廣告 廣告

卓榮泰說，接下來要檢討的是，從昨天開始，北市各個重要路口、車站，都已經看到很多警察，讓民眾安心，但他今天特別從雙連站走到中山站，在中山站確實看見保一同仁、台北市警察數量很多，見警率很高，但他認為警政署跟台北市警察局都需要再嚴密策劃，除了見警率，還要看到平均率，不能把太多警力集中在某一個地方，因為從雙連站走過來，確實沒有看到應該有的警力配置，中山站卻有比較多的數量，希望能夠再重新規劃，注意見警率、平均率，才能全面有效防範。

卓榮泰說，接下來要清查的是，在張嫌丟煙霧彈時，旁邊有幾位民眾在旁邊快跑，或是緊隨而過，行政院希望能夠找到這些關係人，進一步釐清案情。

最後，卓榮泰表示，對於英勇抵抗張嫌的民眾、北捷員工，政府都會予以必要作為，表達政府的感謝，表達人民的尊敬。他說，政府會一方面追查原因，一方面讓社會感到安心跟溫暖。

更多太報報導

張文隨機砍人案 賴清德拋3指示：強化快速部隊往反恐訓練

定調「計畫的攻擊事件」 蔣萬安：張文不是大陸籍、昨是畏罪墜樓

從學霸變身冷血殺人魔 一窺布朗大學槍手成魔之路