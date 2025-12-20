張文隨機砍死3人！館長轟「惡魔」：我每天在台灣活得很緊張

娛樂中心／綜合報導

年僅27歲的桃園通緝犯張文，昨（19日）接連在北捷台北車站、中山站發動恐怖攻擊，不僅在多處擲煙霧彈製造混亂，還持長刀一路隨機狂砍，最終在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內造成4死悲劇。該案令全台民眾痛心不已，經常評論時事的網紅館長，不忍發聲砲轟張文是「惡魔」，同時感嘆「我每天在台灣都活得很緊張」。

館長昨（19日）開直播談及此事，因當時張文仍在急救中，他一開場就火大砲轟「千萬別那麼簡單就掛，一定要讓他受到司法制裁，實在是他X的無言，我們想辦法拼命救人，結果這傢伙隨機殺人，人家也無冤無仇的」。後來在玩遊戲途中，館長看到媒體宣布張文宣告不治，直接飆粗開嗆「他X的，真的假的啦？這傢伙…把人弄死了自己也死了，什麼東西啊？」館長也感嘆，如今張文身亡了，未來也就沒有判決問題，「反正這個人就是惡魔啦！」

館長轟張文「惡魔」：我每天在台灣活得很緊張！宣布捐款給「北捷3死者家屬」

館長得知張文宣告不治後飆粗開罵。（圖／民視新聞資料照）

對此，館長也表達哀悼之情「看了很心痛、也很無奈，無冤無仇啊…大陸朋友應該很難想像」。對於不幸過世的受害人，他將會盡棉薄之力，等27日忙完會請助理小宇當代表，送出一筆款項給家屬作為慰問，「我說到做到，這個我絕對會做，我在這邊先講」。館長強調，無論是香港、澳門或中國，只要發生不幸的事情他都會站出來，「尤其台灣是我的故鄉，錢雖然真的沒有什麼，生不帶來死不帶去，但是這些家人也許有爸爸媽媽、有家庭，而每一分錢都是一分力量」。

館長表示，等他忙完後會請助理代表，給死者家屬一些慰問。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

館長也感嘆，台灣如今很混亂，「我每天在台灣都活得很緊張，生意都不好做了，現在要去中國拼命做事業，說話我也很敢講」、「你們真的要好好看館長，不然有一天會被抓去關」，也喊話台灣有關單位應對危險物品嚴加管制，對持有者重判重罰，「人家中國大陸就做得很好」。最後他下直播前，也難掩悲傷心情表示，「令人難過的一個晚上，也希望不要有任何的模仿犯，大家真的不要幹這些事，這社會的不公不義也不是這些百姓造成」。





原文出處：館長轟張文「惡魔」：每天在台灣活得很緊張！表態將捐款給「北捷3死者家屬」

