張文隨機砍殺釀4死！犯保協會出手了 依法提供被害人6項服務

犯保協會啟動被害人及時關懷。（圖／報系資料照）

台北市12月19日下午發生北捷恐怖攻擊，27歲通緝犯張文分別在北車以及中山站施放煙霧彈以後隨機砍人，最終釀4死11傷的悲劇。財團法人犯罪被害人保護協會董事長兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝今（12月20日）上午前往醫院探視死者家屬，致贈慰問金以及關懷包，更將安排犯保律師及心理師全面協助，並根據犯保法提供被害人家屬6項服務。

張斗輝今日上午會同犯保協會總會及臺北分會人員前往醫院探視死者家屬，表達政府及犯保協會關懷慰問之意，致贈家屬慰問金及提供關懷包，並將安排犯保律師以及心理師協助家屬後續法律、家庭及心理上的需求。此外，張斗輝也前往各醫院探視傷長，表達關心及慰問。

廣告 廣告

臺北地檢署檢察官、書記官及法醫分別於12月19日晚間及12月20日上午進行3名被害人遺體相驗程序，犯保協會臺北分會分組安排專員及志工前往陪同家屬，提供關懷陪伴與情緒支持。

另外，犯保協會臺北分會安排犯罪被害死亡者之家屬，以及符合犯保法的重傷被害人有主責專員及志工，並以一案一律師方式，一路相伴提供家屬關懷陪伴、心理支持、權益告知及法律訴訟上之協助。

根據犯保法，犯保協會將依法提供以下權益保障以及保護服務措施，其中包括法律協助，為保障被害人家屬法律權益，犯保協會依犯保法規定調查犯罪行為人財產資料；申請補償金，根據犯保法被害人可向北檢提出犯罪被害補償金申請，死者家屬補償金為180萬元，重傷則依程度補償80萬至160萬元。

另外，還有心理輔導，犯保協會將會評估家屬需求，安排犯保心理師提供輔導；生活重建及經濟支持，犯保協會將安排專員及志工長期家庭關懷，若家庭經濟受影響，也提供經濟支持援助；受傷者協助，犯保協會提供關懷並追蹤了解傷勢情形，適時提供法律、經濟、心理、醫療照護等協助。

最後，為了提供犯罪被害人及其家屬明確而完整的權益資訊，犯保協會將安排召開說明會，保障資訊獲知權，由犯保協會人員、律師、心理師說明相關保護服務、法律訴訟權益及心理照顧等內容，並對被害人或家屬相關問題提供說明。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告

張文墜樓沒想輕生？誠品員工曝「那裡本來有紙箱」 猜測想逃逸卻喪命

張文身世曝光！家境不錯卻長年與家人疏離 任空軍志願役自導自演酒駕遭汰除