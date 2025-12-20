張文隨機砍殺 主播廖芳潔「人在捷運上」臨時折返現場連線

通緝犯張文19日晚間，在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈，持刀隨機砍殺路人，造成4死。事發時，休假中的鏡電視主播廖芳潔正好在搭乘捷運，距離台北車站僅2站之遙，臨危上陣、趕赴現場連線報導，展現新聞工作者臨危不退、以公共責任為先的專業精神。

主播廖芳潔第一時間趕赴台北車站進行連線報導（圖／鏡電視）

廖芳潔表示，當時準備與好友在難以定位的餐廳吃飯，但得知突發狀況，儘管公司並未指派任務，但她在經歷一番思考，評估現場風險與新聞即時性後，決定直接前往台北車站進行新聞現場連線。她表示當下這個決定，源自過去在新聞現場學習到的職業信念。

2016年松山車站爆炸案發生時，廖芳潔仍任職於TVBS，親眼見證前輩吳安琪第一時間趕赴現場連線的畫面，讓她深刻體會「新聞人在新聞現場行動」的價值。這份記憶，也在此次事件中再次被喚起，成為她即刻行動的關鍵。

對於事件本身，廖芳潔表示遺憾，指出在原本平凡的日常中，無辜生命戛然而止，對社會與家屬皆是難以承受的傷痛。她也期盼，隨著警方逐步釐清兇嫌動機，社會能進一步反思，在價值觀日益分歧、極端化的時代，如何建立更完善的公共安全與突發危機應對SOP。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導