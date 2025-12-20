張文隨機砍殺！2死者都是頸部遭攻擊 「遺落筆記本」恐藏犯案動機

台北車站與中山南西商圈昨（19日）晚間驚傳隨機攻擊事件，包含嫌犯在內共有4人死亡，其中2名死者都是頸部遭到攻擊。（圖／翁靖祐攝）

台北車站與中山南西商圈昨（19日）晚間驚傳隨機攻擊事件，兇嫌張文先後在2地投擲煙霧彈與汽油彈，並持刀攻擊民眾，最終在誠品生活南西百貨公司墜樓身亡。整起事件共造成13人送醫，其中8男5女，包含嫌犯在內共有4人死亡，其中2名死者都是頸部遭到攻擊。

據《ETtoday新聞雲》報導，台北市刑警大隊大隊長盧俊宏指出，27歲嫌犯張文案發前無業，曾任保全及空軍志願役，今年1月起在中正區租屋，戶籍設於桃園。案發於下午5時30分左右，張男先在捷運台北車站M7出口地下1樓通道投擲煙霧震撼彈及汽油彈，導致1名民眾當場心肺功能停止，送醫搶救後仍宣告不治。

警方進一步說明，晚間6時許，張男徒步前往捷運中山站外路口，再度投擲煙霧彈，隨後在誠品南西店門口持刀揮砍民眾及騎士，並闖入百貨公司內持續攻擊，造成2人到院前心肺功能停止，另有2人分別在百貨公司1樓外面及4樓遭攻擊頸部，送醫後仍不治。

張男犯案後自百貨公司畏罪跳樓身亡，送醫前已無心肺功能，經院方搶救無效，於晚間7時48分宣告死亡。警方表示，已擴大調閱監視器畫面，以釐清張男的完整行蹤，目前掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下道犯案的動線。

此外，張男犯案時遺落了1本筆記本，目前已送交鑑識單位進行鑑定，警方也同步對其手機進行解鎖調查，釐清犯案動機。北市警方強調，張文在前往中山站途中並未傷及其他路人，並已在其租屋處查獲製作汽油彈的相關材料，後續偵辦工作仍持續進行中。

