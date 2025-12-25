張文隨機砍釀3死墜樓！父母「1舉動」律師看不懂

社會中心／李汶臻報導

27歲張文日前在北市犯下多起縱火案，並於12月19日晚間在北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。當街無差別亂砍、釀3死後墜樓身亡。張文父母在兒子遺體解剖化驗後，多次在鏡頭前下跪、代兒子向社會道歉。對此，就有律師忍不住質疑「孩子犯罪，父母得出來道歉」是不是台灣獨有的特色，不僅列出「父母代成年子女道歉一覽表」，反問「父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？」，更感嘆「這跟古代的誅連九族也相去不遠」。

張文年邁的父母在鏡頭前下跪、鞠躬，顫抖著說出「犯下滔天大禍」，而實際闖下大禍、導致四個家庭破碎的凶嫌張文，最終則是在警方的包圍下墜樓身亡，留下雙親替他對外道歉、承受網友肉搜及網暴。針對張文犯下滔天大罪，父母代其道歉一事，律師王至德就在臉書以「父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？」為題發文，其中提到犯下長榮大學馬來西亞女大生案的28歲梁育誌，其父母為他所犯下的惡行道歉，以及台中瑪莎拉蒂惡少案中的23歲犯嫌張敦量的父親，當時也為兒子的犯行下跪道歉。

王至德指出，若以法律人的角度來看「這是很不可思議的」。因為犯罪原則上應由行為人自行負責，未成年人犯罪因為在民事賠償義務上父母還需負連帶賠償責任，要求父母道歉尚可理解。但已經成年的子女犯錯，父母在法律與事實上皆無管教權，卻仍被要求道歉，讓王至德直言：「為什麼還可以要求父母道歉，這一點我一直不是很懂」。

王至德律師還提到陳沂、雞排妹兩人，反問「被判違反著作權法的陳沂的爸媽也要出來道歉嗎？被判違反個資法的雞排妹的爸媽也要出來道歉嗎？」，並稱「就算我不喜歡陳沂、不喜歡雞排妹，我也不覺得這樣是對的」。

王至德還指出，沒有父母會想要教養出一個犯罪者。他認為，人只應該對自己能控制的事情負責，對於一個已經成年而對其無管教權的子女，「我們能有什麼控制能力呢？」，既然沒有辦法控制，又為何可以要求父母對這樣的子女負責？

面對張文案扯出有關「教養子女無方的父母應受處罰」的討論，王至德感嘆：「這跟古代的誅連九族也相去不遠，不說我還以為我穿越了呢！」。王至德最後表示，若真的要為子女的一輩子負責的話，「我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！」。

