張文雙親下跪道歉 余母籲勿指責

余家昶母親表示，不知道張文是什麼動機，兒子不認識他也無冤無仇，但是不怨他，盼大眾勿指責張文父母。（呂筱蟬攝）

余家昶在台北市隨機攻擊案中挺身阻止凶嫌不幸身亡，余母表示，不知道張文是什麼動機，兒子不認識他也無冤無仇，「但我不怨他」。並強調張文行為與其父母無關，盼外界勿指責他們。桃園市長張善政表示，市府將安排余家昶於115年春祭入祀桃園忠烈祠，供後人憑弔與追思。而檢警23日下午會同法醫解剖張文遺體後，其父母首度面對媒體向社會大眾致歉，3度鞠躬並下跪說：「對不起！」強調會全力配合司法的調查。

余母說，在事發前全台灣人都不認識張文，沒有人知道他的動機，「但我也沒有怨他」，現在張文人也已經往生，事件是他做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係，希望大家給他爸爸媽媽一個安慰，不要指責他們。

廣告 廣告

余母提到，張文可能因為心裡不舒服，才會發生這樣子的事情，以前鄭捷事件也是如此，但這次的事件比較恐怖。張文燒車子、燒房子還隨機殺人，台北市長蔣萬安提到當時是正值上下班高峰期，很多上班族人來人往，如果沒有余家昶捨命去擋，不知道要犧牲多少人。

余母說，兒子已犧牲，政府起碼要做老百姓的守護者，如果再沒有作為，對社會、對人民無法交代。她希望以後國家要平安，發生事件以後，大家要提高警覺、要守護台灣。

「入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影！」張善政也再度向余家昶致上最高敬意，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶於115年春祭入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，讓後人憑弔與追思余家昶在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張文父母昨戴帽子、口罩至北市懷愛館，約2小時解剖程序結束後，張父在解剖室外以顫抖聲音表示，兒子犯下滔天大禍，對社會、被害人與家屬造成無法彌補的傷害，並與妻子一同鞠躬下跪，隨即離開。據了解，張父是退休竹科工程師，母親則是傳產會計，這兩年都是他們金援資助張文。

因張文遺體無明顯外傷，加上現場採證，檢警初步排除攀爬逃脫不慎墜樓，研判是自己一躍而下。因張文在頂樓待了10分鐘才墜樓，仍有疑點待釐清，法醫昨採集檢體，進一步化驗是否在生前服用毒物、藥物或酒精。