張文雙親下跪道歉 白冰冰不捨發聲「不需背負罵名」！憶白曉燕堅持廢死

「白曉燕基金會」成立28周年，日前白冰冰在林口的路上偶遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子叫白冰冰「阿嬤」，讓她一陣惆悵，「難免想著如果女兒還在，孫子是不是也這麼大了？」白冰冰也透露日前聯絡上了在槍戰中殉職員警曹立民的遺孀，「我很佩服她，自立自強把小孩帶大。」

無差別殺人案引發省思 白冰冰重申反廢死立場

最近台北又發生無差別殺人事件，嫌犯父母昨（23日）下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」白冰冰也重申反廢死的立場，「這就是白曉燕基金會存在的意義，立委王世堅說的很好，主張廢死是『假仁假義、欺世盜名』，要懺悔就去陰曹地府。」

白冰冰（左）曾與女兒白曉燕一起演歌仔戲。長興影視提供

偶遇女兒同學成母親 白冰冰惆悵

日前，白冰冰在林口的街上遇到一名婦人，看到她很開心，要兒子叫她「阿嬤」，白冰冰一頭霧水，對方才解釋：「我是白曉燕的同學，這是我的兒子，今年就讀大學一年級。」目送他們漸行漸遠的背影，白冰冰忽然一陣揪心，心裡也想著：「如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。」

基金會走過28年不曾退場 相信女兒在天之靈會感謝

白冰冰不想女兒白白犧牲，28年前成立白曉燕基金會，白冰冰也深信，「若曉燕在天有靈，一定會感謝所有叔叔阿姨們辛苦成立基金會，努力從事慈善公益，成立警察子女獎助學金。她的犧牲與大家的堅持，都是為了讓社會更美好，讓人們能夠擺脫恐懼，生活安心，讓所有孩子都能平安健康地成長。」



