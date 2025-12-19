張文雙親赴派出所配合調查 完成筆錄後不發一語快步離開

台北捷運19日傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧但並持刀砍傷路人，全案共造成4死9傷。20日凌晨，張文的雙親完成筆錄後，父親緊緊握著妻子的手，不發一語快步走出派出所。

張文雙親赴警局製作筆錄。（圖／中天新聞）

據了解，張文曾擔任保全工作，於今年1月間在中正區租下一間雅房。19日上午，張文先在北市多處地點點火，下午於租屋處對面點燃火煙，隨即攜帶大量煙霧彈前往台北車站M7出口，持鈍器攻擊路人，造成1人死亡。

張文砍人前先投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文犯案後步行至捷運中山站，短暫進入誠品南西對面所租下的旅館，約30秒後即持刀向路人展開無差別攻擊。整起事件從縱火到持刀傷人，張文的犯案手法兇殘，引發社會高度關注。

事件發生後，警方立即展開調查，張文的雙親也配合警方前往派出所製作筆錄。稍早20日凌晨，張文的父母完成筆錄後，神情哀戚，張文的父親緊緊握著妻子的手，面對媒體詢問不發一語，隨即離開派出所。

