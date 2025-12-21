張文雲端資料有犯罪計畫！ 警高度懷疑「鄭捷模仿犯」

民視新聞／綜合報導

繼續起底這名恐攻殺人魔"張文"背景！今日全面追查張文金流、健保等相關資料，發現張文兩年內未有就醫紀錄。另外檢警也破解他的雲端平台，發現他撰寫縝密的"犯罪計畫書"，與整個行動90%吻合。加上多次瀏覽鄭捷案件的紀錄，幾乎可以斷定他就是鄭捷模仿犯！

隨著恐攻殺人魔"張文"身亡，死無對證，檢警要從他其他方面抽絲剝繭，除了行蹤、人際網絡等，金流、薪資、健保、購物清單等相關資料，任何蛛絲馬跡都不放過。經查發現，他近來兩年內都沒有"健保紀錄"。

不過醫師也表示，沒有健保紀錄，也不能保證，他沒有去就醫過。

除此之外，張文的經濟來源也是一大重點，追查金流，發現他2023年6月到2024年6月台中擔任保全，不過任職一年就離職，接下來就沒有"薪資紀錄"，但怎麼能在台北承租每個月要一萬多的房子，經濟來源成謎，雖然父母表示，兩年多沒聯絡，但警方也查出，母親會匯"小額金錢"給他，目前沒有其他外人資助。





而警方破解張文平板，發現張文從今年中旬開始，就撰寫詳細的「犯罪計畫書」，詳細列出犯案時間軸，標註19號下午4點在中山區縱火、15分鐘回到租屋處縱火，目的要聲東擊西，接著半小時後回到北車，5點20分展開攻擊，連幾點用餐、休息都明確想定，整個行動90%吻合，激進又縝密的殺人計畫，籌備已久，更在案發前就常去場勘，18號更曾到南西誠品詢問，如何到頂樓拍攝耶誕燈造景。加上曾大量瀏覽鄭捷案件，警方認定，他就是鄭捷模仿犯！





警方也清查網路購物清單，發現他從11月起，陸續在蝦皮購買汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，蝦皮也發聲明證實，不過並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。至於在北車和中山查扣到的"35瓶煤油彈和24枚SGM18煙霧彈"，到底從何而來，警方要進一步追查。





