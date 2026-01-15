張文電子設備全破解 檢警公布平板「攻擊計劃書」

張文2025年12月19日在台北捷運及南西商圈犯下隨機殺人案造成4死11傷，案發至今專案小組27天偵查完成調查報告，台北地檢署今（15）日下午2時公布調查報告，完整揭露張文犯案動機與死亡原因，警方查扣張文使用的手機、平板與筆電全部完整破解，其中一個平板帳號的雲端硬碟，存有「攻擊計畫書」。

警方在張文平版中雲端硬碟找到「攻擊計畫書」。（圖／翻攝畫面）

案發後北市警方分別在誠品南西店旁商旅查扣2台蘋果及三星品牌 平板，在桃園住家查扣華碩筆電與蘋果手機各一台，另在中正區租屋處查扣一台被他縱火燒毀的ROG頂規電競筆電一台，北市警方與刑事局透過華碩電腦協助後，5個電子設備全部都破解，更在蘋果iPad發現雲端硬碟存有攻擊計畫書，內容詳細記錄當天所有犯罪時序與地點。

廣告 廣告

「攻擊計畫書」完整記載犯案時序。（圖／翻攝畫面）

警方查出，張文於114年10月5日創立「攻擊計畫書」雲端文件，檔名為「2025/12」，內容詳細記載12月19日犯案當天從早到晚的攻擊地點與時序表，包括「0600-1100 補充睡眠、1200-1300 吃完午餐、1300-1530 整裝&複習、1545 離開飯店最晚時間、1600-1615 中山區林森北路縱火、1615-1630 轉移至租屋處、1630-1640 租屋處縱火、1640-1655 轉移至台北車站、1655-1720待命及簡易偵查1720-1730*台北車站攻擊、1730-1745轉移至中山飯店修整、1745-1800 修整及著裝、1800-1810待命及簡易偵查、1810-1830中山百貨攻擊」。

張文還在計畫書中截取Google map標記攻擊地點。（圖／翻攝畫面）

張文還在計畫書中截取Google map標記攻擊地點，台北車站攻擊還特別以「*」號標註，且另外重複標註不同時間，但張文犯罪順序與模式幾乎與計劃書完全相符，警方還透過電子設備查出張文共在網路上查詢超過20萬筆資料，與案件相關搜尋關鍵字包括針對「鄭捷」、「隨機殺人」、「縱火」、「謀殺」、「虐童」、「汽油彈」、「捷運」等新聞事件或議題探討，共計多達1810 筆紀錄，其中與鄭捷捷運殺人事件相關新聞與報導議題探討最多為512 筆，幾乎每月均會重複觀看相關類似鄭捷事件，甚至在北車犯案後回到旅館還花時間搜尋瀏覽自己剛剛犯案的相關新聞。

張文的網路瀏覽紀錄還長期關注日本、美國、瑞典及澳洲等國所發生隨機槍擊或殺人等多人死傷的無差別攻擊事件，另還十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona」類型（Ryona【リョナ】係源自日本網路文化，指以觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮之內容）有關內容多達6315 筆，甚至於2025年9月1日創建「越南屠夫」分屍兇殺案件之「Dead」資料夾，下載存有上開新聞事件分屍殺人照片。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

張文隨機殺人北檢偵結 檢警定調「畏罪輕生墜樓」

專案小組查出張文未遭霸凌 無共犯畏罪墜樓

北市警公布張文5電子設備 iPad和燒毀電腦尚未破解