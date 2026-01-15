張文電子設備全破解 檢警公布平板「攻擊計劃書」
張文2025年12月19日在台北捷運及南西商圈犯下隨機殺人案造成4死11傷，案發至今專案小組27天偵查完成調查報告，台北地檢署今（15）日下午2時公布調查報告，完整揭露張文犯案動機與死亡原因，警方查扣張文使用的手機、平板與筆電全部完整破解，其中一個平板帳號的雲端硬碟，存有「攻擊計畫書」。
案發後北市警方分別在誠品南西店旁商旅查扣2台蘋果及三星品牌 平板，在桃園住家查扣華碩筆電與蘋果手機各一台，另在中正區租屋處查扣一台被他縱火燒毀的ROG頂規電競筆電一台，北市警方與刑事局透過華碩電腦協助後，5個電子設備全部都破解，更在蘋果iPad發現雲端硬碟存有攻擊計畫書，內容詳細記錄當天所有犯罪時序與地點。
警方查出，張文於114年10月5日創立「攻擊計畫書」雲端文件，檔名為「2025/12」，內容詳細記載12月19日犯案當天從早到晚的攻擊地點與時序表，包括「0600-1100 補充睡眠、1200-1300 吃完午餐、1300-1530 整裝&複習、1545 離開飯店最晚時間、1600-1615 中山區林森北路縱火、1615-1630 轉移至租屋處、1630-1640 租屋處縱火、1640-1655 轉移至台北車站、1655-1720待命及簡易偵查1720-1730*台北車站攻擊、1730-1745轉移至中山飯店修整、1745-1800 修整及著裝、1800-1810待命及簡易偵查、1810-1830中山百貨攻擊」。
張文還在計畫書中截取Google map標記攻擊地點，台北車站攻擊還特別以「*」號標註，且另外重複標註不同時間，但張文犯罪順序與模式幾乎與計劃書完全相符，警方還透過電子設備查出張文共在網路上查詢超過20萬筆資料，與案件相關搜尋關鍵字包括針對「鄭捷」、「隨機殺人」、「縱火」、「謀殺」、「虐童」、「汽油彈」、「捷運」等新聞事件或議題探討，共計多達1810 筆紀錄，其中與鄭捷捷運殺人事件相關新聞與報導議題探討最多為512 筆，幾乎每月均會重複觀看相關類似鄭捷事件，甚至在北車犯案後回到旅館還花時間搜尋瀏覽自己剛剛犯案的相關新聞。
張文的網路瀏覽紀錄還長期關注日本、美國、瑞典及澳洲等國所發生隨機槍擊或殺人等多人死傷的無差別攻擊事件，另還十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona」類型（Ryona【リョナ】係源自日本網路文化，指以觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮之內容）有關內容多達6315 筆，甚至於2025年9月1日創建「越南屠夫」分屍兇殺案件之「Dead」資料夾，下載存有上開新聞事件分屍殺人照片。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
延伸閱讀
張文隨機殺人北檢偵結 檢警定調「畏罪輕生墜樓」
專案小組查出張文未遭霸凌 無共犯畏罪墜樓
北市警公布張文5電子設備 iPad和燒毀電腦尚未破解
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 7 小時前 ・ 250
開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館
台中綠美圖12月13日正式開幕至今滿一個月，以市立圖書館與市立美術館共構的獨特設計，吸引逾30萬人次入館參訪。國際知名建築與設計媒體Dezeen近期將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目的博物館與美術館之一，讓這座文化場館成為台中與世界對話的重要橋樑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 7
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 182
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 13
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 26
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 6 小時前 ・ 99
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 223
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 107
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 222
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 145
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 4
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
MLB》鄭宗哲坦然面對被連續DFA 「可以理解，不會難過或遺憾」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今15日開訓，接連被匹茲堡海盜和坦帕灣光芒DFA（指定讓渡，Designated For Assignment）的鄭宗哲也有出席集訓，對於沒有被留在陣中，他坦然地表示，「可以理解，不會難過或遺憾。」Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 8
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 226
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 13