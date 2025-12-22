張文電腦搜出「口袋戰術」！警方破解硬碟 犯罪計畫書驚見暗殺代碼

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲的妨害兵役通緝犯張文19日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。案發後，警方在張文投訴的旅店內搜出2台平板電腦，當中發現縝密的犯罪計畫書，不僅有「暗殺代碼」，且條列式案發當日的行動，而張文便照表操課進行，甚至運用「口袋戰術」在捷運板南線投擲煙霧彈。警方初步研判，張文是「孤狼式犯案」，並將此次案情分為動機、共犯、資金以及工具來源四大面向持續深入調查。

廣告 廣告

27歲的妨害兵役通緝犯張文採取「順時針」的口袋戰術，目的用於引發民眾恐慌，他可順勢混進群眾逃往中山站。（圖／網友＠cheetah.333594授權提供）

據警方調查，張文曾在去年頻繁搜尋2014年轟動全台的鄭捷捷運殺人案相關資訊，並在今年中旬開始規劃隨機攻擊行動；計畫中條列明確顯示張文作案當日的行動。據電腦紀錄，張文當日睡到上午11時起床、吃午餐，之後執行首波在林森北的縱火計畫，藉此引開部分警力，接著前往北車扔擲煙霧彈發動攻勢；隨後歷經5次變裝，最終來到中山站展開隨機攻擊。

據《東森新聞網》報導，軍事專家蘇紫雲指出，張文採取「順時針」的口袋戰術，目的用於引發民眾恐慌，他可順勢混進群眾逃往中山站；而其計畫表中也標註許多紅點、灰點等神祕代碼，「紅點」標記為「F」（Fire） 是汽油彈，灰點則是「S」（Smoke）煙霧彈。

此外，警方發現，張文自今年1月起搬到公園路租處後，直到7月間謀劃犯案，其中時間疑似與外界斷聯、完全沒有使用手機，筆電和iPad則是連接WIFI，具備充足的反偵察意識，不輸當年的鄭捷；警方將持續進一步深入追查，釐清其動機、共犯、資金以及工具來源等。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

北車、中山恐攻釀4死！目擊者崩潰曝現場慘況：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」...引全網淚崩

曾酒駕遭空軍志願役汰除 北捷、中山恐攻男因「一件事」被通緝

引開警力？逃兵通緝犯張文犯前先在住處縱火 再奔北車、中山隨機傷人

