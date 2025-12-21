張文電腦藏犯案計畫書 詳列時間表連吃飯、睡覺都規劃

北捷隨機攻擊案釀成4死11傷慘劇，警方破解嫌犯張文的平板電腦後，在雲端硬碟中發現一份極其縝密的「犯罪計畫書」，不僅精確標註作案當天的行動流程，甚至連用餐與休息時間都詳細規劃，顯示其犯案意志極為堅定。

監視器拍到張文行兇前在租屋處縱火。（圖／翻攝畫面）

案發後，警方在張文投宿的旅館搜出2台平板電腦，其中1台已經沒有使用，另一台於成功破解後，在雲端紀錄裡發現，張文2024年就查詢過鄭捷相關新聞，直到2025年10月搜次數更頻繁，疑從那時候起就在策畫殺人，並模仿鄭捷在人潮多的捷運車站發動攻擊。

進一步破解平板電腦後，警方還發現張文製作一份縝密的「犯罪計畫書」，從犯案的時間、地點到要在哪裡發動襲擊都十分明確，連走路時間都算進去，更以紅框圈出北車、南西誠品2大攻擊地，還有3處縱火地點。

張文模仿鄭捷在人潮多的捷運車站及附近商圈發動攻擊。（圖／警方提供）

警方前往張文租屋處時，發現他縱火刻意燒毀筆電，疑似為掩蓋通訊軟體紀錄，筆電目前已交由刑事局試圖還原。

此外，據警方調查，張文生活低調且具備反偵查意識，平時獨來獨往、無通訊軟體紀錄，且消費皆使用現金，犯案前曾在網路購買刀具與煤油，煙霧罐則是在實體商店取得。

