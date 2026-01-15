張文電腦還原內容全曝光！狂搜リョナ虐待女性 Dead資料夾存震撼凶殺分屍照

台北地檢署今偵結張文案並進行說明。（本刊資料照）

震驚全台的1219連續隨機攻擊案，釀重大死傷，台北地檢署為調查27歲張嫌犯案動機，5度約詢張文父母，以及親友、同事。據了解，張嫌電腦還原後發現，他除長期關注鄭捷等國內外發生的無差別攻擊新聞，還熱衷上網搜尋女性遭受痛苦、虐待的相關資訊。

張嫌在北捷台北車站、中山商圈2地犯下隨機攻擊案，釀3死、多人傷亡，檢方進一步追查張嫌國中、高職、大學同學，以及空軍志願役時期的班長與擔任保全的同事，認為張文外顯個性是內向、木訥、壓抑，大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

值得關注的是，先前犯罪現場曾出現張嫌胞哥留下的卡片，指張文過去疑似遭到霸凌，但張文哥哥證稱僅只是個人猜測，且同學、同袍也沒人聽過張文曾遭霸凌，另外除了哥哥曾印象講過要殺人之類的話外，同學也證述，張文曾說過「想在死之前幹一票大的」。

張文電腦還原全曝光？

檢警調查指出，張嫌iPhone 8 Plus手機於2021年10月29日至2022年3月10日間，搜尋過「隨機傷人事件」相關字串，且在2024年1月間建立「投擲式燃燒瓶」文件檔，開始長期規劃犯罪，並關注鄭捷所犯下的北捷隨機殺人案、以及洪淨犯下的台中捷運隨機傷人事件。從2024年6月到2025年12月間，電腦使用紀錄關鍵字包含「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等新聞事件或議題探討的瀏覽共有1810筆，也會查詢其他國家發生的隨機槍擊或殺人事件。

據張嫌從電腦使用紀錄顯示，張文十分熱衷搜尋、瀏覽源自日本網路文化「Ryona(リョナ)」類型內容，內容包含觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境，張文甚至在2025年9月1日創建「Dead」資料夾，存放「越南屠夫」分屍凶殺案等類型，顯示張文透過瀏覽這類慘案來自我強化「無差別攻擊」，甚至研究如何犯案。

台北地檢署今偵結張文案，因被告已經死亡，依法為不起訴之處分，並說明其犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

