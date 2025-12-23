張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組

社會中心／林昀萱報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。

張文犯下無差別攻擊案後墜樓身亡，父母接獲兒子闖禍後，北上接受調查，2人稱與他2年沒聯繫，但檢警調查發現，張文收入全無，靠的就是母親金援，2年來自家庭的匯款一共82萬元。案發後警方起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終未找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫。

警方調查，自2025年起張文就未使用手機和他人通話。（圖／翻攝畫面）

為了追查張文是否有共犯，警方展開手機通聯調查，經查，張文名下曾有2組手機門號，其中遠傳電信部分，已因積欠費用遭停話，另一組中華電信門號，雖有2千多元欠費，但通話、網路都可以正常使用。不過，自2025年起，張文就未使用手機和他人通話，因此沒有相關通聯紀錄，僅平板電腦有使用網路上網購物，另傳訊給房東告知已繳每月房租1萬7千元及水電等訊息，初步研判張文是「孤狼式犯案」，作案前幾乎與外界斷絕聯繫，甚至連家人也都找不到他。

但網紅四叉貓卻發現，張文的信箱有註冊通訊軟體Discord。據《東森新聞》報導，專家指出，Discord總部在美國，雖然可以通話視訊、群組聊天，但隱密性高要加入群組得通過審核，且加入者都是匿名，警方要追查相當困難。警方調查，張文的LINE聯絡人只有房東和房仲，究竟是誰找他加入有待釐清。

