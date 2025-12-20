張文非輕生？外界疑場勘過誠品頂樓 員工揭「這原因」

即時中心／林韋慈報導

台北市昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，引發社會譁然。兇嫌張文犯案後墜樓身亡，外界對其死因與動機議論紛紛。對此，事發地點之一的誠品南西店有員工透露，張文墜樓的頂樓之前堆放大量紙箱，案發前紙箱高度甚至堆至成人頭部，懷疑嫌犯可能事先勘查過地形，打算從該處脫逃，未料案發當天紙箱已被清空，導致意外墜落。

有誠品員工在社群平台Threads發文指出，頂樓之前紙箱堆疊甚高，「我平常丟紙類的時候，紙箱高度已經到我頭部」，推測張文原本可能打算從頂樓跳至紙箱藉機逃跑，卻不知紙箱已被清掉，最終失足墜樓，認為是意外摔落，而非畏罪輕生。

另有一名網友昨晚到誠品南西店逛街，曾與張文近距離接觸。她回憶，剛抵達現場時，張文正站在大門口揮舞刀械，隨後她跟著人群被追趕上樓，當時張文就站在一樓手扶梯旁。該名網友表示，當時手扶梯疑似卡住，張文還叫大家「趕快上去」，她一開始還以為對方是警察，直到聽見旁人驚呼「有人拿刀」，才驚覺情況不對，一行人立刻開始逃亡。

她回憶，自己站在手扶梯隊伍的最後一個，「真的嚇死我了，還好他沒有馬上追上來，如果他追上來，被砍的可能就是我」，至今仍心有餘悸。





