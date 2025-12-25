張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨

2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。

27歲凶嫌張文持刀攻擊路人。（圖／翻攝畫面）

知名命理師江柏樂分析張文的面相，指出他嘴型歪斜，這種特徵通常與複雜的心機和口是心非的性格相關，可能使他在與他人交往時引起不必要的麻煩。江柏樂強調，這種面相學的分析並非用來批評，而是提醒人們多加觀察，避免受騙。

知名命理師江柏樂分析張文的面相，指出他嘴型歪斜，這種特徵通常與複雜的心機和口是心非的性格相關，可能使他在與他人交往時引起不必要的麻煩 。（圖／翻攝畫面）

隨著事件的發展，台灣當局對於社交媒體上引發恐慌的言論採取了零容忍的態度，並加強了即將到來的春節活動的安全措施，將部署17,000名安全人員以確保公共安全。

