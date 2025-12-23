張文預定另一家旅館當第二據點？ 警初步發現未完成付款

首次上稿 12-23 22:23更新時間 12-24 06:41

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方追查隨機殺人犯張文的生前行蹤、相關紀錄，拼湊蛛絲馬跡想釐清他的犯案動機。外傳張文除了在誠品南西店附近一家旅館預定12月17至20日入住以外，還在台北捷運中山捷運站附近另間旅館，預定12月25日至27日入住；對此，警方清查發現，他確實有訂另外一間房間，但因沒有完成付款所以訂單遭取消。

警方根據目前破解張文雲端內容、瀏覽紀錄的相關資料，掌握張文的「作案計畫書」，但是這張計畫書起先並沒有明訂確切的時間點，而且相關攻擊計畫，確實只有提到北捷台北車站與中山商圈，並沒有再進一步針對其他地點的攻擊計畫。

警方推測，張文極有可能是在規劃相關作案地點時，從中山商圈為起點，大幅瀏覽附近適合當作據點的旅館。他可能一開始選定中山捷運站附近這家旅館，於是先行下訂12月25日至27日入住；但不久之後，他發現距離誠品南西店有另一家旅館更為適合，於是先前的訂單就不去付款，轉訂誠品南西店附近的旅館。

據了解，被張文選定的另家旅館，在過去也曾爆發驚人社會案件。2018年，香港情侶陳同佳與潘曉穎來台灣旅遊時，兩人就入住中山捷運站附近這家旅館，陳殺害懷有身孕的潘，並將潘的遺體裝進行李箱中，搭捷運去竹圍站附近棄屍，這起箱屍命案更成為香港政府修訂逃犯條例，進而導致香港爆發反送中運動。

