張文預謀耶誕節第3波攻擊？ 驚傳另訂旅館「第二基地」

警方追查張文的金流，犯案工具的來源，也查出張文犯案之前住的旅館，沒想到除了那間旅館，張文疑似還準備了第二基地，平面媒體報導,張文還在另一家大同區的旅館預訂12月25日要住3天，疑似預謀在耶誕節發動下一波攻擊！對此，警方表示還在確認當中。

穿著雨衣拉著行李箱，鬼鬼祟祟穿梭人群中，張文19日晚間，在台北車站及誠品南西隨機攻擊，奪走3條無辜生命，員警破解他平 板 的雲端，赫然發現完整的攻擊計畫書。

距離現在大約一年半前，他開始在地圖上標出時間位置，制定攻擊計畫，準備清單也很詳盡，利器煙霧彈汽油彈雨衣等等，總共列了20多項。

台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「張姓嫌犯在12月18日，到誠品南西店5A夾層到頂樓的樓梯的狀況。」犯案前還特地到百貨場勘，張文規劃縝密執行度也很高，但逃亡一事並沒有被寫進計畫內，更有平面媒體報導，指稱他其實在聖誕節，預訂了大同區一家旅館，旅館員工表示網路登記的住宿裡，沒有出現張文的名字。

不過警方確實有到場詢問，根據平面媒體報導，張文除了12月17日到12月19日，在捷運中山站附近預訂3天旅館，更在12月25日到12月27日，預訂了另外一間旅館，不過這兩間僅相距240公尺，疑似是為了發動下一波攻擊。

這中間5天的空檔，是否也有其他計畫仍然是謎團，警方也表示仍在確認當中，但可以肯定的是，若真的在耶誕節發生同樣的攻擊事件，後果絕對難以想像。

