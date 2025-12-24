台北市 / 綜合報導

警方持續調查，發現張文選擇的「前進基地」，不只一處！他其實在網路上訂了兩間旅館，一間是距離犯案地點中山捷運站外只有44公尺的旅館，另外一間則是在附近約270公尺的旅館。而這距離較遠的旅館下訂入住日期，竟然在耶誕節，屆時現場人潮可能會更多，張文的計畫讓人不寒而慄。

變裝後，帶帽子背背包走進大樓，看起來就像普通旅客，這是張文在台北車站行兇後，返回中山區旅店的身影，恐怖的是旅館房間內，還有不少沒有使用的汽油彈，根本是把這裡，當成前進指揮所，但這不是他當初設定唯一的基地。

廣告 廣告

記者張權：「警方持續追查，張文12月初不只訂了一間旅館，甚至同時間也在訂房網站上面，再下訂另外一間旅館，地點也在中山站附近。」而這處訂房的日期選在25到27日，也就是耶誕節勢必更熱鬧人更多，張文的計畫讓人不寒而慄。

張文的犯案計畫書訂定完成後，在網路下訂兩間旅館，一間是17日到19日，位於中山區的旅館，另外一間則是在大同區，兩間旅館距離不到250公尺，走路只要三分鐘，同樣鄰近中山商圈，但後續網路訂房刷卡都沒過，張文最後是拿現金入住中山區這一間。

台北市警局刑事警察大隊長盧俊宏(114.12.23)：「持續針對張嫌的金流，跟相關犯罪工具的來源，進入深入的追查，那我們發現張嫌名下的帳戶，有一個比較活躍的，就是中華郵政的帳戶。」

只是無業的張文，怎麼有現金訂旅館，帳戶一筆神秘的3985元引發關注，警方掌握，這筆錢其實是張文在13日下午四點多，自己存入郵局的，因為訂房卡沒有刷過，3小時候又把錢領出來給現金，張文究竟有沒有計畫，除了北車中山的下一個攻擊地點，警方要破解他的硬碟，尋找更多蛛絲馬跡。

原始連結







更多華視新聞報導

張文預謀耶誕節第3波攻擊？ 驚傳另訂旅館「第二基地」

北捷犯案後回旅館換裝補給 張文轉點中山站有預謀

「通緝犯」投宿旅館無人知？ 旅宿抄登僅「備查」不通報

