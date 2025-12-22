張文餐飲科轉資工系！「人臉辨識」 研究獲國科會補助4.8萬

網紅「四叉貓」劉宇發文曝光張文的求學與研究紀錄。（圖／翻攝自四叉貓臉書）





捷運台北車站、中山站於12月19日晚間爆發隨機攻擊事件，造成包含嫌犯張文在內，總共4人死亡、11人受傷。不過，網紅「四叉貓」劉宇發文曝光張文的求學與研究紀錄，發現他在虎尾科大資工系求學期間，曾進行「人臉辨識」研究，並獲得國科會4.8萬元補助。

劉宇在社群平台發文表示，張文於2020年7月至2021年2月間，曾獲國科會連續補助8個月，共獲4.8萬的補助金，而他的計畫主題為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」。目的是為了透過機器辨識，改善手動點名出勤效率低落的問題。

劉宇指出，張文從永平工商餐飲科畢業後，曾就讀虎尾科技大學資訊工程系，並在就學期間，完成一項與人臉辨識技術相關的研究計畫。劉宇進一步下載該份報告並檢視研究內容，只見該研究報告中，張文使用自拍照作為系統示範樣本，他戴著黑框眼鏡、眼神呈現空洞，拍攝時間推估約落在2021年前後。

相關資訊曝光後，引發網友熱議，有人從張文過往照片中揣測其神情狀態。對此，虎尾科技大學表示，證實張文為109學年度畢業校友，他在就學期間學業表現與品行均無異狀，畢業後亦未再與校方或師生聯繫。校方對此次攻擊事件深感震驚與遺憾，並向受害者及家屬表達誠摯的關懷與慰問。

