張文高中品學兼優！師長評語曝光 9年後竟犯下殺人案

妨害兵役通緝犯張文於昨（19）日在台北車站及誠品南西店進行無差別攻擊，釀3死11傷慘劇，隨後畏罪墜樓身亡，震驚社會。隨著其背景逐漸曝光，張文學生時期表現良好，高中就讀桃園市楊梅區永平高中餐飲科，不僅成績優異，師長評語更註明「無不良事蹟」，與如今犯下重大刑案形成強烈對比。

據了解，27歲的張文於2013年入學就讀永平高中餐飲科，在校期間學業成績約85分，曾擔任班級幹部，累計獲得25次嘉獎及4次小功，且無曠課紀錄。張文於2016年畢業，校方當時給予的評語為：「就學期間表現良好，熱心公益，平日與同學和睦相處，沒有不良事蹟」

據《ETtoday新聞雲》報導，其高中郭姓同學受訪表示，張文在校期間個性較為孤僻，鮮少主動與同學來往，僅與一名同學交情較深，課餘時間也較少參與團體活動，但平時相當熱心助人，「只要有人需要幫忙，他常常會第一個跳出來。」在同學心中一直是乖巧、安分的學生，「真的很意外他會變成這樣」。



