張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、25汽油彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

張文。取自張文臉書



27歲通緝犯張文涉在北捷隨機殺死3人，最後跑到中山站商圈誠品南西店爬上頂樓，從頂樓墜落，傷重不治。檢警查出，他在18日假藉拍攝耶誕燈飾，爬到誠品頂樓場勘，圍捕時墜後的著地地點原本舖一疊紙箱，讓誠品員工質疑根本不是畏罪墜樓；如今，張文的高中成績曝光，是一名品學兼優的好學生，豈料，卻成隨機殺人犯，警方陸續在他身上、租屋處、落腳旅館搜出13把刀、25枚汽油彈。

張文心思縝密，做案前多次到行兇地點場勘，包含北捷台北車站、中山站商圈成品南西店等地，犯案前也就是18日，他假裝要拍攝耶誕燈造景，到誠品場勘，摸透了誠品的地形。最新曝光的影像，張文熟門熟路爬至誠品頂樓，熟練地彎腰開門，大批警力後頭跟上，張文趁空檔脫下戰術背心等裝備，翻越欄杆墜落。

廣告 廣告

警方在確定張文身分後，立即到其租屋處、17日才入住的旅館、桃園市楊梅老家等地搜索，檢警專案小組重新建構張文持有的武器，在租屋處找到20公升煤油桶及5把利刃，還有汽油彈；在旅館內尋獲1把刀；在張文的拉拖型行李箱找到相關彈藥，研判涉案時身上至少攜帶7把刀，沿途丟棄，最後僅找到2短刀2長刀。

張文畢業於永平高中餐飲科。《ETtoday新聞雲》報導，張文高中時期學業成績平均在85分以上，且熱心公益，擔任幹部時更曾獲近30次嘉獎或小功，算是品學兼優。師長誰都沒想到，畢業9年後，竟成了隨機殺人犯。

通緝犯張文逃至頂樓畫面。台北市警局提供

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生