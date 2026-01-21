張文高中現異樣！把玩BB槍、威脅殺人 親哥怕到結婚不敢讓他知道

學者今透露張文生前成長軌跡。（資料畫面）

去年底台北市跨區隨機殺人案，隨著凶手張文身亡，北檢日前宣布偵結並依法不起訴，同時還原犯罪軌跡。張文生長背景也逐步揭露，參與該案犯罪動機鑑定學者之一的中正大學犯罪防治學系教授許華孚今（21日）指出，為釐清張文生前交友狀況，專案小組訪談超過120人，張文親哥也透露，自鄭捷案後，張文常將「殺人」掛嘴邊，長期累積的危險感，讓他結婚時要求父母別邀請張文，因為擔心遭殺害。

張文去年犯案後身亡，全案累計4死，北檢1月15日召開記者會宣布依法不起訴，並還原張文犯案過程、金流等。張文生長於高知識家庭，父親為工程師、母親為會計師，哥哥則跟隨父親腳步成為工程師，反觀張文，高中、大學、乃至轉投志願役都時常抱怨、難以堅持，入伍後還以自導自演酒駕求驗退，最終被父親痛罵「廢材」後與家裡撕破臉獨居台北。

中正大學犯罪研究中心今（21日）公布去年度民眾對警察重點施政作為滿意度研究調查，許華孚在會中談及張文案，表示動機雖已無從得知，但專案小組仍全面清查張生前交友狀況，訪談超過120人，根據內容，初步確認張在國中前狀況都尚屬正常。

許華孚表示，張文哥哥從小表現良好，相形下，張文在長期的比較與落差中發展強烈自卑感，進而出現偏差行為、想法，另外，張文哥哥曾透露，張文念書時就常把玩BB槍，還曾恐嚇他「別以為你是我哥就不敢殺你」，直到自己搬到高雄生活，兄弟才逐漸切割生活圈。

張文哥哥要結婚時，還特別要求母親「不要找弟弟來」，深怕自己和太太遇害，張文哥認為，弟弟大概高中時期露出異樣，尤其鄭捷案後常將「殺人」2字掛嘴邊，張文哥還說，很難形容弟弟給人的「危險感」，自己也確實擔心，若邀請他到婚禮很可能會殺人。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





