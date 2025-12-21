張文高職餐飲科考上「虎科資工」！他驚：成績一定很好 嘆該思考1問題

社會中心／黃韻璇報導

張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班。（圖／民眾提供）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，曾就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，後考上雲林虎尾科技大學資工系。王浩宇就認為，張文的成績一定是很好，認為社會該思考的是「一個這樣的孩子為什麼突然間就變成我們現在認識的張文？」

前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇就表示，能從高職餐飲科考上虎尾科技大學資工系，「基本上成績一定是很好」，此外，張文的國中同學私下也透露說他很正常，高中時雖然害羞，但是同學也沒有覺得他不好，甚至說他樂於助人、會幫助同學，大學也是品行正常。

如今悲劇已經發生，王浩宇點出真正該了解的問題，「一個這樣的孩子為什麼突然間就變成我們現在認識的張文？是當兵的時候發生什麼事嗎？還是失業之後，生活的壓力讓他生病了？到底怎麼了？我真的很想知道！」

高中同學透露，張文個性偏內向、孤僻。（圖／民眾提供）

王浩宇表示，當所有的社會問題，都用罵廢死來解決的時候，或許我們永遠不會知道答案。他強調，自己當然不支持廢死，但他真的很想知道問題的答案、如何避免再發生，直言「這才是解決問題的根本，台灣加油！」

張文被爆出事雲林虎尾科技大學校友後，校方說明，經查張文就讀資訊工程系，於109學年度畢業，張文在校修業期間，學業和操行成績皆為正常，學習與品行方面並沒有落後或偏差情況出現。校方輔導單位的資料也顯示，張文在就學期間未曾有相關異常輔導紀錄，在校就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。不過張文畢業後就未曾再參與校內活動，也從未與母校師生聯繫過。

