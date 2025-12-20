張文鬧區揮刀釀死傷！派翠克發聲挺死刑：犯錯就該受懲罰

藝人派翠克20日與日籍女星阿部瑪利亞出席髮品活動，談及19日嫌犯張文在捷運台北車站、中山站發生的隨機攻擊路人造成傷亡，派翠克坦言看到新聞時既難過又生氣，直呼「我嚇爆！真的太近了」。

派翠克（右）與阿部瑪利亞（左）20日出席髮品活動。（圖／記者郭竹倩 攝）

派翠克坦言看到張文在台北鬧區 隨機攻擊路人造成傷亡的 新聞時，既難過又生氣。（圖／記者郭竹倩 攝）

派翠克透露，事發當下腦中閃過的第一個念頭就是「我爸媽在哪裡？」隨即傳訊息確認家人安危。他強調以往發生事情時大家都會覺得離自己很遙遠，但這次危險真的離大家很近，呼籲大家外出要注意安全與路況、以及隨時提高警覺。

派翠克呼籲大家外出要注意安全與路況、以及隨時提高警覺。（圖／記者郭竹倩 攝）

對於此案引發網路上再次掀起死刑、廢死的兩派聲浪，派翠克認為犯什麼樣的錯就應該受到怎麼樣的懲罰，但強調「本來就不應該犯罪。」被問到是否支持死刑時，他思考片刻後表示：「我覺得是吧，為什麼一個人犯錯了，要其他人受苦、讓對方的家人承受這麼大的痛苦？這樣不公平。」

派翠克提到自己平常也會搭乘捷運，他觀察到現在很多人習慣將耳機音樂聲開到最大，特別提醒耳機族們要注意，「尤其現在有些耳機有降噪功能，我真的呼籲大家不要這樣，平常走路聲音不要開那麼大聲、不要開降噪，也不要邊走邊滑手機」。

