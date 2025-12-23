張文：吉伊卡哇之舞
⊙盧郁佳
為何有人在馬路中間跳舞呢。
影片開始時，張文的提袋已散落在地。先前怎麼了，為什麼會扔在地上，而不揹在身上？這是不可以扔在地上的位置，在繁忙的十字路口，人車都只能快速通過，逗留危險。而這些袋子像摩西分海般排開車流瀑布，人行道群眾也沿街淨空一兩公尺。袋子在激流中建立碉堡，作為支援的後台，讓他佔據了舞台中央，沐浴在聚光燈關注中。
像信義新天地的街頭雜技藝人，張文蹲跪從袋子取出道具，左一拋，起身右一拋，姿態流暢自信。扔出發煙筒近處落地，噴出一蓬白煙。即使亮出開山刀，也會有人猜測要表演吞劍。畢竟雜技慣於疊椅攀高倒立、吞火弄險，沒人知道接下來會發生什麼事。
事後知道接下來的百貨屠戮，不禁會問，開場舞的意義何在，他為何不急於進入正題。一路四處放火、北車行凶，不就為調虎離山、拖延警隊嗎？為何在路口拖時間等警察來？
而中山站外原就有交警指揮交通，轉身追捕他，說明這場舞的成本之高。該為他帶來相應高效益，他要的是什麼？路口放煙，和百貨揮刀，到底哪一邊才是他的正題？會不會放煙是正題，揮刀才是過場？
●
許多在親密關係中受虐的人，害怕外界，交不到朋友，孤立無援，唯一求助的對象，就是折磨他的人。受折磨雖然委屈怨恨，卻只想向加害者訴苦，期待平反、撫慰。
隨機暴力也相仿。凶手在百貨向群眾血腥報復（憤怒抱怨），也在路口寒風中，沐浴於群眾關注的溫暖熱力（撒嬌取暖），對象是同一個。所有人對他都不真實，都是「世界」龐大朦朧的化身。
警稱張文計畫縝密、按表操課，卻漏了關鍵：選哪家百貨。誠品店員說張文跳樓是預謀跌落紙箱山緩衝、逃逸，警方說若想逃不會進大樓。張文的雲端計畫認為，鄭捷車廂行凶導致逃不掉，張文改在車站、百貨以求脫身，前一天場勘誠品要求上頂樓。五次變裝、混入人群，也是一樣。計畫圍繞求生核心而建立。
拖延警察來，通常求傷亡最大化，或預留脫逃。科倫拜高中校園事件，兩犯先在別處縱火調虎離山，然後自助餐廳內引爆炸彈，準備包抄濫射逃出餐廳門口的人群。張文的配置顛倒過來，在戶外放煙，入室行凶，使放煙變成無謂，遂不可解。若以求生為前提，放煙該是驅趕、圍獵、隱藏凶手，北車行動比中山站合理。如果計畫跳樓脫身，考慮紙箱承重不足，垂降會較合理。
處處矛盾，是因為計畫裡有兩個張文。有一個幕後黑手張文，隱身暗處指揮一切，知道逃不過鄭捷的命運，無論誰來，都只能用自己的命去奪取無辜性命。有一個幕前打手張文，不知情充當白手套，猶如酗酒者依賴酒精逃避一樣，他依賴完美主義、正向思考，深信只要計畫周密，執行到位，便能克服萬難。「不要叫左手知道右手所做的」，但即使思考割裂獨立，也遲早穿幫。雲端計畫無法選定哪家百貨，因為思考越近脫逃計畫，破綻越明：脫逃既不可能，正向思考也不可信。執行不是因為能逃，是因為他只能如此。
為何無路可走、只能如此？
●
警方在張文租屋起出一批汽油彈，要燒百貨，卻沒有帶。第一個可能的原因，是先前推車在北車燒了，運送稍有不便。北車攻擊用推車運汽油彈，但路人余先生見義勇為，捨身阻止，意外引燃汽油彈燒光。
第二個可能的原因，是這件意外的挫敗感，讓他放棄在百貨放汽油彈。
科倫拜放炸彈失敗了。計畫總像影視動漫電玩般無往不利，而現實充滿摩擦力干擾。成功謀害余先生，也可能是恐怖的事；而失敗更是。警方說張文九成照計畫執行，其實照計畫的只是幾點幾分出席，沒寫要在北車捅多少人。北車可能不是聲東擊西的煙幕，而是被自己擊敗逃跑的未盡屠戮。
挫敗會像緊箍咒般，持續收緊腦子，無力思考。張文酒駕被退役，教召不到而被通緝，被通緝而無法上班、用健保。兩年沒健保就醫紀錄，媒體稱「百分百健康寶寶」。其實是病重都用不了健保，未必是用不上。別人走投無路去烏克蘭當傭兵，但被通緝是護照都有問題。
●
有人匿名上網問免費法律服務社團，被通緝要怎麼找工作、看病，註明「不是我被通緝，只是好奇」。留言回答「被通緝的話，去坐牢就好了」，問者淡淡說「是嗎」。似輕實重。
不是。匿名發問在十月十二日，張文十月五日開始搜尋鄭捷案。如果發問的是張文，我很想告訴他，逃役雖可判一年或罰九萬；但若無故意，只是搬家沒申報的話免坐牢，自首完成教召就好。如果這樣就能把傷亡的開關扳到「關」的那頭，該有多好。
父母說兩年多未連絡張文，哥哥說五年未連絡。教召不到是去年，也就是老家接到教召通知，沒連絡張文。可能撒謊說沒連絡，可能連絡不上，可能沒連絡，可能知道他去不了教召。酒駕可能是被退役的原因，也可能是一個人迫切想辭職，但條件不允許，故而找藉口讓自己被開除。
繭居者常被別人眼中微不足道的困難鎖死、動彈不得。因為別人遇到這些困難時，理所當然的質疑、求助詢問或反抗，對他們都是不允許、沒想過的。他們只能退讓，設法自我限制，來避開可能的衝突。而長期持續的衝突，早已把他們困在曲折狹窄的地底巢徑中，必須匍匐屈身閃避，掙扎於微小的孔穴求生，所以一粒沙就能堵死他們。
張文種種矛盾，可能遭遇無數隱形障礙，左支右絀，不得不自挖牆腳，自掘墳墓。
●
許多觀眾預設張文是青鳥黑熊或藍白小草，非我族類，有人虛構張文「中國籍」、「在上海當過兩年武警」甚至偽造其臉書迎合恐懼想像，也有人呼籲過濾危險因子隔絕威脅。因為張文是異物，入侵發炎，個人必須把它清創切割出去。但對凶手，這不可忍受的異物就是世界，世界不斷令他痛苦，要結束痛苦，唯有結束自己。消滅世界，和消滅自己，意義是相同的。
日本漫畫《吉伊卡哇》書名意謂「小可愛」，副標「這又小又可愛的傢伙」。滾圓大眼睛笨拙小可愛吉伊卡哇，時或在流水線上做裝配工，賺錢換零食，只要吃就快樂，讓自己撐下去。但落單的小可愛會變成怪物，專吃小可愛。怪物因為生活中的沮喪孤獨而成魔，看見吉伊卡哇，就會回想起當初夥伴相處玩耍的歡樂。
怪物很像在說鄭捷。黃致豪律師問鄭捷有什麼快樂，鄭說在板橋高中很開心，才華被欣賞、跟同學相處愉快，下課午後他一個人倚在教室角落，看著同學嬉鬧，陽光灑落，他覺得非常平靜。律師認為，高中後沒有人接住他了，再也沒有一個地方讓他有歸屬感。「黃律師你知道嗎？你們來見我的次數，搞不好比我的家人還多。」鄭捷第一次覺得有人在為他努力。如果早一點鄭捷就知道有人願意這樣傾聽、對話，或許那些死傷就不會發生。出自《鏡周刊》陳昌遠〈如果鄭捷知道有人願意傾聽 或許那些死傷就不會發生〉，張文搜尋鄭捷案，瀏覽了這篇報導。
張文在自學作案嗎？也許。但更像在找人同理他。
就像有人匿名上網問免費法律服務，被通緝要怎麼活。需要的是有人拉把椅子坐下來聽他的情況，而只得到最低成本的回答「去坐牢」。
答案是對的，但也錯配了。兩個月後的恐怖凶案，彷彿那句「是嗎」層層蛻變的終極形態：放棄希望，相信世上沒人能幫助他找到路走下去。我寧信提問者較幸運，去坐牢了──比起張文和他深深傷害的人們，坐完牢能重尋幸福，豈非幸運得多？受困能想到要上網求助，豈非幸運得多？
●
《吉伊卡哇》竟然稱怪物為「那個孩子」。那麼可怕的東西，怎會是孩子。但這或許是為防再有人變成怪物，提醒我們怪物原本也是人，不要讓人落單變怪物。
一生害怕被人看見的人，渴望做件大事被人看見。被人傷害的人，渴望去傷害無冤無仇的陌生人。行凶計畫的核心，不是逃生，而是絕望。
張文秘密受挫時，只能求助於十一年前的鄭捷。今天十六歲和同伴嬉鬧的少年，十年後挫敗危殆、遺忘生而為人的一切樂趣美好時，如何不求助於張文？只有現在就告訴他們，有問題來找我。你要為自己的人生負責，但我會陪你撐過困難。你會體驗到自己是有能力度過困難，慢慢脫離現在的泥沼，創造自己的人生。
我們的國家是命運共同體，生病的人，受傷的人，都是幸運活下來的人。我們一起哀悼流淚，也要一起活下去。
作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。
看更多思想坦克文章
等待豬羊變色的台灣綠能
高市首相的「舊金山和約雙刄劍」
其他人也在看
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 18 小時前 ・ 127
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 16 小時前 ・ 92
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 20
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 179
袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！
娛樂中心／江姿儀報導41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。民視 ・ 12 小時前 ・ 28
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 62
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 131
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 20 小時前 ・ 326
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 12
少40%營收只能斷尾求生？「這機殼大廠」撤離中國內幕曝光 謝金河警告：下一個鎖定EUV
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導機殼大廠可成在2020年毅然出售中國廠房、全面撤出對岸市場，當時以420億元將可勝、可利兩家子公司賣給藍思科技，營收瞬間蒸...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 66
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 33
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 70
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 515
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 215
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 5
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 55