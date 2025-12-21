張文「三分頭」穿迷彩照曝！ 在成功嶺受志願役新訓

張文從軍的照片。（圖／翻攝自臉書）





張文從軍的過往也曝光！曾任空軍志願役，現在網路上有自稱，曾與他一起參與成功嶺新訓的男子，釋出張文從軍的照片，當時張文理三分頭、穿迷彩服。該名男子甚至說，兩人就寢時，僅相隔一張床。

頂著一顆三分頭、穿軍服，眼前這位站挺挺的，就是這次在北車以及中山商圈砍人釀4死的張文，當時張文的神情舉止跟同期服新訓的志願役沒有差異，怎料4年後，張文成了隨機殺人的兇手。

據自稱是張文同梯入伍弟兄透露，張文是空軍110年，第四梯次，去成功嶺受新訓的班頭，言下之意，他不只跟張文同寢室，該名弟兄更爆料，張文甚至睡他隔壁床的下舖。這消息一出，張文的軍旅生涯再次被拿出來討論。

隱蔽行動、穿越障礙，眼前新兵匍匐前進，頓時塵土飛楊，照張文入伍時間來看，當年志願役受新訓的項目，與現在可能有些不同，但步槍射擊手榴彈投擲肯定沒有少，志願役，不管何種軍種，都會有感的完成體能、技能與心理素質的訓練。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「基礎體能，然後基礎的射擊，然後不同武器的操作，然後野外行軍野外訓練，還沒有到野外求生。」

完成8周新訓的張文，之後軍旅生涯停在空軍無線電通信中隊，這單位位在松指部，緊鄰松山機場，隊員主要負責支援通信任務。架設通信車，負責空軍的通信、航管、資訊等業務，空軍無線電通信中隊，演訓包括，確保戰時通訊不會遭敵軍阻斷，外界高度關注張文當年負責的業務，累積的經驗有錯用在此次的犯罪上嗎？

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「因軍紀的問題，把他驗退，我覺得這樣子來看，比較好啦。」

確實，關鍵的是，原本應該一簽服4年志願役的張文，從軍才約1年多，就因酒駕被剔除，軍旅生活就此畫下了句點，但他離開營區後的犯案，隨機殺人動機為何？仍是下一步追查的重點。

