張文「作案計劃書」已破譯 警初步分析結果曝…積極模仿鄭捷犯案！

社會中心／洪正達報導

警方在破譯張文的作案計劃書時，意外發現他曾大量瀏覽鄭捷案的相關資料。（圖／翻攝畫面）

張文20日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案後，其過往背景一一被曝光，其中警方專案小組目前也已初步破譯張文雲端硬碟上的「作案計劃書」，內容提及自己就是想模仿當年北捷板南線鄭捷案的模式持刀殺人，後續果真在19日下午逐步付諸行動，截至目前已造成包括他自己在內的4人死亡。



根據《自由時報》報導，警方對於他的真實動機還在深入調查中，但已初步認為他是模仿案，想循著鄭捷的作案模式引起社會恐慌，此外，由於張文的筆電已被焚毀，警方於是將偵查重點放在雲端的檔案文件，卻意外發現他曾瀏覽大量鄭捷案的相關新聞及資訊。

而鄭捷造成的慘案發生時間在2014年5月21日，當時鄭捷在當天下午4點多於板南線車廂內行兇，而該列車當時從龍山寺往江子翠站方向行進，在行兇後不久於江子翠站內遭到員警及民眾制服，該案同樣也造成4人死亡，後來最高法院判決4死刑定讞，並於2016年5月10日槍決伏法。

鄭捷當年在捷運車廂內隨機殺人造成4死。（圖／翻攝畫面）

豈料10年後，張文於今年10月間開始計劃，並自學汽油彈製造，並買來煙霧彈製造恐慌，以便於行兇後可以逃逸，而15公分的長刀則用來砍殺阻擋他或看不順眼的民眾。

但張文疑似也針對鄭捷的犯案模式加以修改，其中鄭捷選擇在封閉的捷運車廂犯案，導致犯案後無法逃逸落網，因此才選擇在北車、中山捷運站外作案，方便他可以逃逸，因此也可推測他並沒有要輕生的打算。

至於「作案計畫書」經警方解析內容後，9成以上都跟他的犯案模式符合，但他始終沒料想到在大批警力追捕下，原本計劃要從頂樓跳到地面的紙箱堆再逃逸，但未料業者早一步清除紙箱，導致他跳下後傷重不治，為本案留下謎團。

