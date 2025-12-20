張文「北市隨機砍人」是畏罪墜樓？誠品員工曝兇嫌欲逃亡路線：本來堆滿紙箱

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市昨（19日）晚發生隨機殺人事件，嫌犯張文先是在北捷台北車站丟擲煙霧彈攻擊，隨即逃往中山商圈，持續丟煙霧彈、揮舞長刀隨機攻擊路人，並闖入誠品南西店，而後在警方的圍捕下墜樓不治，事件造成4人死亡（包括兇嫌張文）、11人受傷，外界質疑張文因遭警方包圍而畏罪尋短；然而，根據誠品員工透露，墜樓處為資源回收廠，平時堆滿紙箱，且案發前紙箱已堆至成人頭部高度，懷疑張文原意圖從高處跳落紙箱逃逸，未料紙箱已被移除，才導致墜樓身亡，直言：「也許（張文）還有僥倖心態」。

一名疑似是誠品員工昨晚於Threads發文表示，嫌犯張文的墜樓地點平時為回收場，長期堆置大量紙箱，並透露紙箱高度在案發前一晚（18日）已達成人頭部位置，「結果紙箱今天（指案發日12月19日）都被清掉了」，他認為嫌犯並非畏罪尋短，而是事先勘查過地形，原本意圖從頂樓跳到紙箱上脫逃，卻未料紙箱數量已大幅減少，才會誤判情勢、墜樓身亡，員工直言：「也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已經被清掉變那麼少，也許還有僥倖心態」。

據衛福部統計截至今（20）日上午6點25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名；傷亡情形部分，共4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

