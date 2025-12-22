張文「北捷雙戰場屠殺劇本」曝光！他想在北車、中山站做這事...57歲余大哥用命擋下整箱汽油彈，真實身份非保全

台北市週五（12/19）晚間發生的北捷隨機砍人案，造成4死11傷的慘劇，27歲的嫌犯張文雖在犯案後畏罪墜樓身亡，但隨著警方深入解密他的雲端資料，一個更令人頭皮發麻的真相隨之曝光。 原來，這場悲劇原本可能會演變成更大規模的屠殺，而之所以能將傷亡「控制」住，全是因為第一位挺身而出的受害者—57歲的余大哥，用生命擋下了死神原本的劇本。

張文原本更恐怖的屠殺劇本曝光！雲端檔案揭密

警方從張文的平板與雲端硬碟裡，挖出一份詳細到令人發毛的「殺人計畫書」。

內容顯示，張文不僅事先研究了如何縱火與殺人，還上網購買了煙霧彈及刀具。他原本的構想是「雙戰場」模式：

先在人潮眾多的台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝四面八方狂丟煙霧彈，趁著現場一片混亂、視線不明時隨機砍殺路人；結束北車的行動後，他計畫再轉往中山站的誠品南西百貨，複製同樣的「煙霧彈＋汽油彈」模式闖入百貨公司。也就是說，如果按照原計畫執行，死傷人數恐怕難以想像。

張文斷聯半年只靠WiFi，活成「數位幽靈」躲追查

隨著警方調查深入，張文犯案前那段「人間蒸發」的日子也跟著曝光。警方發現，張文的心思細膩程度遠超乎想像。

為了確保計畫不外洩、行蹤不被鎖定，他疑似採用了極為極端的「斷聯」手段，讓自己在數位世界裡幾乎成了隱形人。

警方透露，張文自從今年一月搬到台北市公園路居住後，似乎就已經開始佈局。一直到七月他準備執行計畫的這半年期間，他疑似完全切斷了與外界的電話聯繫。

這段期間，他完全不使用手機通話，所有的對外聯絡與資訊獲取，通通只靠電腦和iPad連接WIFI。這種刻意避開手機訊號、只用網路熱點的做法，讓他極難被外界查出確切行蹤。

生前最後一擋救了無數人！余大哥真實身份不是保全，而是熱心助人的理財專家

既然計畫如此周密，為什麼最後沒有完全執行？關鍵就在於張文剛拖著裝滿汽油彈的行李箱抵達台北車站M7路口時，遇上了正要回家的余家昶，被網友尊稱為余大哥。

當時，余大哥見狀並未退縮，而是選擇見義勇為，第一時間衝上前試圖制止張文。雖然這份英勇讓他不幸受傷身亡，但正是因為他的阻擋與糾纏，導致張文的行李箱意外燃燒，無法順利取出原本預藏的汽油彈，張文被迫放棄原本的大規模縱火計畫，只能偽裝成路人倉皇逃逸。

余大哥的奮力一擋，雖然犧牲了自己，卻實實在在地阻止了一場毀滅性的大屠殺。

事件發生初期，網路上曾一度誤傳余大哥是車站保全，但這個誤會隨即被他的親友澄清。其實，57歲的余先生並非保全，而是一位資深的理財專家。

根據媒體報導，友人描述，余大哥平時往返桃園與台北通勤，是個相當博學且勤奮的人。他不只精通股票與財經專業，私底下對命理也有深入研究，在同事和客戶眼中，他就是那種既專業又無私、總是樂於教導後輩的「正義好人」。雖然身材不高，但他充滿正氣的人格魅力，讓身邊的人都非常敬重他。

隨著真相大白，網路上湧入了無數感謝與哀悼的留言。目擊民眾與網友們紛紛感嘆，如果沒有余大哥在第一時間爭取了寶貴的逃生時間，後果真的不堪設想。

「台灣人欠鄭捷公道？」張文平板藏驚人搜尋紀錄，沉迷「洗白文」把殺人魔當導師

張文對於犯案細節的極致算計，也讓承辦員警不禁聯想到當年在北捷犯下隨機殺人案的鄭捷。

警方認為，張文作案的細緻程度完全不輸給鄭捷。回顧當年的案件，鄭捷之所以選在龍山寺站至江子翠站之間動手，就是精算過那段行車時間長達3分46秒，是在完全封閉的車廂內、乘客無處可逃的「完美犯案時間」。

警方在分析數位足跡時發現，張文不僅僅是犯案手法疑似模仿，他的精神世界似乎也深受當年北捷隨機殺人案主嫌鄭捷的影響，甚至偏愛瀏覽那些「同情鄭捷」的言論，令人不寒而慄。

張文早在去年（2024年）就開始在網路上瀏覽與鄭捷有關的資料，起初可能只是零星的關注，案發前兩個月，他的搜尋頻率突然呈現「爆炸式增長」。

張文不只是在看案件發生了什麼，更多時候，他沉迷於閱讀那些帶有辯護性質、或是對鄭捷持同情立場的網路文章。

在他的瀏覽紀錄中，竟然出現了像是「台灣人，欠鄭捷一個公道」、「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」這類極具爭議性的文章。警方推測，張文可能在這些文字中找到了某種扭曲的共鳴，將鄭捷視為某種程度的「精神投射」對象，進而強化了自己的犯案動機。

目前警方對於張文是否完全以「模仿鄭捷」為犯罪動機，仍持保留態度，強調還需要進一步比對更多證據與心理評估。





