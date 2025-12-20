社會中心／馬聖傑、黃啓豪 台北報導

來看昨天晚間，台北市這起恐怖的隨機攻擊，27歲的通緝犯張文，選在週五下班人多的時間點，先到北車投擲煙霧彈，持30公分長刀攻擊民眾，又轉往捷運中山站外，二度投擲煙霧彈，同樣無差別攻擊，造成更慘重傷亡，現場驚惶逃竄。

19號傍晚5點多，黑衣男子出現在北車M7、M8出口，若無其事拋擲煙霧彈，早有準備的他，還自備小推車，裡面滿滿的都是煙霧彈，他就這樣一顆接著一顆點燃，朝人群開始投擲，民眾驚聲尖叫開始竄逃。

目擊民眾：「有人丟煙霧彈欸，不只一顆不只一顆。」

至少投擲10幾顆煙霧彈，隨後竟然掏出一把長刀，開始朝人群攻擊。

目擊民眾：「走進來走進來。」

民眾捕捉到，嫌犯回頭，貌似在鎖定目標的神情，令人看了不寒而慄，此時正是下班時間，捷運站警報狂響，不管站內、站外全都擠成一團。

人被刺傷倒地，還有北捷員工頸部割傷，北車內白煙瀰漫，氣味刺鼻，民眾被嗆到受不了，沒想到他不罷休，徒步返回捷運中山站旁的旅館，換了套裝扮，又前往誠品南西店外，進行第二波攻擊。

目擊民眾：「報警報警。」





張文在馬路中央，投擲完煙霧彈後，掏出長刀，朝人群跑了過去，見人就砍，再沿路跑進誠品南西店，一路從一樓砍到四樓！

保全vs.員警：「警察來了，在二樓。」

保全急忙帶路，一邊聽到員工不斷呼喊。

保全vs.員警：「警察現在正往四樓，往四樓路上。」





傷者倒在地上，滿是鮮血，張文分別在誠品一樓、四樓、砍傷四人。誠品內的顧客，急得往一樓狂奔，人行道，滿滿的都是狂奔的人群。

傷者：「他是從我的背後過來的，不知道用什麼東西敲下去，然後我就很痛，後來我發現衣服裡面濕濕的，我才發現有受傷了。」

張文特地挑週五晚上人最多的時候，在北市兩大鬧區犯案，而下手的兇殘，更是令人不寒而慄。

原文出處：張文「北車、中山」投擲煙霧彈！ 持刀砍人釀四死

