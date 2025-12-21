張文「原計畫」更駭人！ 余男用命擋下整箱汽油彈

台北市 / 綜合報導

捷運台北車站與中山站19日接連發生隨機攻擊事件，警方調查發現，嫌犯張文的「原始犯案計畫」，遠比實際行動更為駭人。根據張文遺留在台北車站的行李箱內，發現還有12瓶未使用的汽油彈，警方分析，張文原本預謀在兩處人潮密集地點縱火、製造混亂後，再大規模攻擊路人，但余姓民眾出現挺身阻攔，導致汽油彈誤燃，打壞他的計畫，也意外阻止更大傷亡發生。

沒下雨卻套上全身雨衣樣貌詭異，嫌犯張文行兇前搭上手扶梯，拉著黑色行李箱進到台北車站，隨後就在M8戴起防毒面具開始犯案，他從行李箱內拿出煙霧鋼瓶進行拋擲，無論怎麼移動都緊緊帶著行李箱，原來裡面裝的就是。

廣告 廣告

燒黑的行李箱內還有12瓶，沒有使用到的汽油彈，疑似因為行李箱在現場突然竄火，這場意外竟成為台北車站，躲過大殺戮的重要原因，從現場張文遺留的物品。

警方分析張文原計畫應該是，想在M7出口投擲汽油彈引發火勢，再丟煙霧彈製造混亂隨後持刀攻擊民眾，接著轉往南京西路一帶的百貨公司，企圖以相同模式一路攻擊百貨內部。

但張文的行動遭余姓男子當場制止，雙方在拉扯之下，行李箱內的汽油彈疑似在碰撞下，意外起火燃燒導致汽油彈無法順利取出，事發後鑑識小組，在張文事前準備的中山站旅館內，查出還有23瓶汽油彈。

研判張文可能是因先前北車失誤，所以返回旅館僅配戴護具補充煙霧彈，放棄攜帶汽油彈。軍事專家曹瀛生說：「汽油彈比較不好控制，自製的汽油彈你帶上，你可能漏了或(碰撞)怎麼'樣比較不安全，用火柴去點燃，煙霧彈它一般是裡面有個裝置，你如果沒有去啟動，它不會爆發。」

張文更改計畫的原因，究竟為何尚在釐清，但余姓男子的挺身阻攔，導致汽油彈誤燃張文行動受阻，也阻止北車發生更嚴重傷亡。

原始連結







更多華視新聞報導

張文計畫書曝！ 擬縱火再行凶 因余男阻擋打亂計畫

北捷英雄！57歲余男肉身擋張文遇害 警：只有他見義勇為

警破譯張文雲端資料 驚見紀錄曾大量搜尋「鄭捷」

