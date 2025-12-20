張文「台北隨機殺人」驚全台！中捷長髮哥強忍淚水：對太多東西難過

社會中心／李紹宏報導

張文犯下台北隨機殺人案後，墜樓自殺，卻讓無端遭砍的受害者家屬憤恨難平。面對這起駭人慘劇，當年挺身對抗中捷持刀男的「長髮哥」許瑞顯，在收到眾多網友問候時，也難掩悲慟地坦言，看著新聞畫面只能「強忍淚水」，字裡行間流露出對受害者家屬的感同身受。

在張文犯下隨機殺人案後，不少網友也關心當時在台中捷運車廂內英勇挺身、與持刀者搏鬥的「長髮哥」。（圖／資料照）

根據警方調查推估，張文的犯罪行動具備高度預謀。昨（19）日下午，張文先以重機為交通工具，在林森北路、長安東路及租屋處等三處發動連續縱火，導致大量車輛毀損。隨後，他不僅利用Ubike轉移陣地，更透過換裝企圖規避追緝。下午5時許，他攜帶裝有煙霧彈與汽油彈的行李箱進入北車，在 M7、M8 出口引發混亂，並在混亂中殘忍殺害余姓民眾，最後釀成4死11傷的悲劇。

連續殺人案後，不少網友也關心當時在中捷殺人案中，見義勇為的長髮哥。隨後，長髮哥便在社群媒體Threads上發文，「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行。對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯。」從文字中可以感受到長髮哥的心痛與無奈。

張文疑似畏罪，跳樓輕生。（圖／翻攝畫面）

後來，網友紛紛在底下留言，替長髮哥打氣，「這是PTSD 暫時先不要滑社群跟看新聞了」 、「有次在西屯路全家騎樓看到你，當下有個衝動，想給你一個free hug（免費擁抱）」、「我第一時間想到你 你真的很幸運跟勇敢」、「能夠跟你合照，是一種榮幸。謝謝你那時的勇敢，致敬中捷辛梅爾」。

