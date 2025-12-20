張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯

昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。

張文雙親今天在警方陪同下前往二殯。（圖／中天新聞）

張文在台北車站、中山站投擲煙霧但並持刀砍傷路人，截稿前一共造成3死11傷，犯嫌最後則是竄逃至誠品南西店的頂樓，最後墜樓身亡，被發現時人已經倒在百貨後門。

案發之後，警方也聯繫到張文的雙親，其父母昨夜也配合調查，對於兒子的近況，他們表示已經2年多沒有聯繫，不知道張文的近況，也不清楚兒子為何會做出這種事情，而在完成筆錄後，兩人走出警局時全程不發一語。

張文的父母今天清晨由警方陪同再度北上，稍早現身二殯的解剖中心，有記者提問：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎？」不過並未獲得回應，同樣沒有說話便走入室內。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

