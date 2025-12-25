張文「孤狼犯罪」追動機！ 疑兄親筆信曝弟「遭霸凌」

台北市 / 綜合報導

台北車站隨機攻擊案，有不少民眾親赴現場獻花寫卡片致意，其中一封親筆信，署名寫下「張嫌哥哥」，雖然無法證實身分，但信中他描述張文在求學和軍旅生活遭受霸凌，無法承受這些壓力，或許是成長經歷造就他「孤狼式犯案」，尤其他的平板中搜尋紀錄都為了攻擊計畫，不過沒有任何通聯紀錄，也讓警方追查動機有難度。

在北車內丟擲煙霧彈動作俐落眼神堅定，張文整套犯案過程似乎沒有任何猶豫，這起隨機攻擊悲劇震驚社會，民眾將台北車站變成一片花海，其中一束花上署名張嫌哥哥，雖然難以確認身分，但附上的兩大頁的親筆信，他說被余媽媽的大愛與包容所感動，因此專程北上獻花。

廣告 廣告

信中還透露，家家有本難念的經，踏出家門要面對險惡的社會，諸如求學和軍旅生活的霸凌或生活中種種不幸都好，但也有些人無法承受這些壓力做出踰矩之事，民眾提及張文在擔任保全時，曾和人發生不少爭執最終辭職，有人形容他非常捍衛且在意自身權益，當兵時還多次和長官同袍起衝突，長大後人際關係經營不善，恐怕也影響他偏激犯案。

精神科醫師楊聰財說：「成長的過程裡面受到霸凌，那其實都很容易產生負面的情緒，處理的模式不恰當的話，那確實有可能反過來講，想要向社會討一個公道。」

或許成長經歷造就他孤狼式犯案，讓警方破案更有難度，據了解他和親友長期斷聯，有SIM卡的平板電腦中，聯絡人只有房東和房仲沒有任何通聯紀錄，上網除了娛樂搜尋都是作案工具鄭捷還有訂房網，地圖上更點出三角作案地帶，目的都是為了隨機攻擊計畫。

精神科醫師楊聰財說：「對社會有疏離感，可能會覺得周遭是不是要對他不利，所以他要趕快躲起來，甚至有時候會有先下手為強，所以他趕快要躲起來。」甚至有時候會有先下手為強，是環境使然還是個性造就，讓張文犯下如此暴行，警方不放過蛛絲馬跡要持續追查釐清犯案動機。

原始連結







更多華視新聞報導

張文預謀耶誕節第3波攻擊？驚傳另訂旅館「第二基地」

鑑識出動「3D雷射掃瞄儀」建模 統整張文作案動線.事證

澳洲墨爾本犯罪率飆升 台女遭隨機攻擊

