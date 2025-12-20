張文「平板內容」曝光！曾閱鄭捷相關文章 明確規劃：先丟煙霧彈再持刀攻擊

警方查驗張文的平板，發現張對於 2014 年犯下捷運殺人案的鄭捷興趣相當濃厚，還頻繁在網路上瀏覽為鄭捷發聲的文章，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。 圖：網路翻攝

[Newtalk新聞] 台北市昨（ 19 ）日晚間發生嚴重恐怖攻擊事件。 27 歲嫌犯張文先後於台北車站與捷運中山站作案，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後持刀在民眾中揮砍，一路闖入誠品南西店，最終於百貨公司頂樓墜樓身亡。事件共造成 4 人死亡（含嫌犯）、11 人受傷。事後警方查驗張文的平板，發現張對於 2014 年犯下捷運殺人案的鄭捷興趣相當濃厚，還頻繁在網路上瀏覽為鄭捷發聲的文章，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

警方調查發現，張文行兇手法計畫周密。案發後，警方查扣張文的平板電腦，並取得其雲端資料紀錄。經分析發現，張文自 2024 年起即開始搜尋 2014 年捷運殺人案嫌犯鄭捷相關資訊， 2025 年 10 月後搜尋頻率更高，疑似早在三個月前就已開始策劃攻擊行動，並參考鄭捷犯案方式，選擇人潮密集的捷運站作案。警方指出，張文甚至將犯案時間、地點、流程製成表格，明確規劃「先丟煙霧彈再持刀攻擊」，顯示其計畫縝密。

此外，警方也發現張文在網路上頻繁瀏覽、閱讀與鄭捷有關的文章，尤其偏好為鄭捷辯護或討論其行為的文章，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽」與「台灣人，欠鄭捷一個公道」等，顯示其對鄭捷的成長背景、心理狀態及思考模式有高度興趣。

