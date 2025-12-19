張文一度闖誠品南西！民眾拿掃把鎖門、躲儲藏室 內部畫面流出

民眾躲進儲藏室及倉庫裡躲避嫌犯。（圖／threads網友@tedhandnd0912授權提供）





今（19）日傍晚27歲通緝犯張文在捷運台北車站丟擲煙霧彈，逃逸後轉往中山站砍傷民眾，而後藏匿於百貨內，最終仍遭警方包圍，沒想到他一躍而下墜樓送醫搶救，事發當時百貨內畫面曝光。

傍晚時分台北車站正值通勤時段旅客眾多，沒想到卻竄出濃煙，嫌犯一路投擲5顆煙霧彈，當下一名57歲余姓男子試圖阻止，卻遭砍傷倒地，搶救後宣告不治。隨後嫌犯轉往中山站在大馬路上丟擲煙霧彈，並持長刀攻擊騎士和路人，隨後逃逸至百貨內，當時百貨內有民眾將掃把將門鎖上，更有人躲進儲藏室及倉庫裡躲避嫌犯，百貨人員也協助旅客疏散。

如今凶嫌男子身分也曝光，今年27歲的張文是本國籍人，因妨害兵役遭桃園地檢署發布的通緝，他在台北車站犯案之後逃逸到中山站，隨機攻擊路人，畏罪墜樓後被送到國泰醫院，經搶救後仍不治。兩起連續事件共造成5傷2死2命危，死者包含嫌犯張文和試圖阻止的57歲余姓男子。

