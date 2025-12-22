張文「影帝級」變裝 連鞋都準備好卻來不及換...露出馬腳？

張文變裝時來不及換穿準備好的鞋子就逃離現場，一雙鞋被棄置現場。

北市19日傍晚發生恐怖攻擊事件，嫌犯張文隨機砍人後墜樓身亡共造成4人死亡、11人受傷。檢警最新調查發現，27歲兇嫌張文預謀犯案多時，他在北車犯案過程展現了高度的計畫性，包括企圖透過多次變裝規避偵查，他甚至連鞋子都準備好，卻在最後一刻來不及換鞋，將黑鞋遺留在捷運通道上。

根據監視器畫面，張嫌最初在4時 59分步入地下街時，穿著連身雨衣遮掩面目，並拉著裝有汽油彈的行李箱。第一次變裝發生在下午5點時 23分，他在M7地下街脫下雨衣，露出內著的戰術背心並戴上防毒面具後開始作案。

犯案後，張嫌在5點26分迅速進行第二次變裝，脫掉戰術背心與面具，換穿米黃色外套並背上黑色側背包，試圖混入疏散人群中逃逸。然而，儘管他準備周全，卻在倉皇中不及變更作案鞋子，直接將鞋子棄置於現場，這也成為警方蒐證的重要線索之一。

警方事後檢討表示，嫌犯採取多重手段刻意規避偵查，確實大幅增加了第一時間的偵辦難度，但專案小組仍在最短時間內克服干擾，查明嫌犯身分。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



