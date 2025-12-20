張文「恐怖攻擊時間軸」一次看！隨機砍人釀3死、多人傷

社會中心／張予柔報導



台北車站捷運昨（19）日下午約5點左右驚傳嚴重隨機攻擊事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的男子張文，在短短數小時內於市區多處縱火、投擲汽油彈並持刀隨機攻擊民眾，短短數小時內於市區多處縱火、投擲汽油彈並持刀隨機攻擊民眾，造成4人死亡（含凶嫌）及11人受傷，全案震撼社會。





北市「恐怖攻擊時間軸」曝光！張文「隨機砍人」釀4死、多人受傷

張文在案發前，已在市區多處縱火。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，張嫌的行動最早可追溯至當天下午3時49分，他先是在中山區林森北路119巷1棟住宅縱火，火勢迅速引來消防人員搶救，卻只是連環犯案的開端。短短幾分鐘後，張嫌又轉往長安東路一段，點燃路旁汽車與機車，現場數輛車輛及雜物遭到焚毀，街道一度陷入混亂。不到一小時，張嫌再度移動至中正區公園路20巷，在一處3樓租屋處陽台焚燒雜物，警方與消防疲於奔命，卻始終無法即時阻止其行動軌跡。

廣告 廣告

北市「恐怖攻擊時間軸」曝光！張文「隨機砍人」釀4死、多人受傷

張文在台北車站M7地下連通道投擲汽油彈及多枚煙霧彈，導致地下通道煙霧瀰漫。（圖／翻攝畫面）

下午5時23分左右，張嫌將攻擊目標轉向捷運系統，於台北車站M7地下連通道投擲汽油彈及多枚煙霧彈，導致地下通道煙霧瀰漫，旅客驚慌逃竄，捷運營運一度中斷，警方緊急封鎖現場清查。約14分鐘後，張嫌又躲進南京西路一間旅館短暫藏身，行蹤詭譎，顯示其行動具備一定計畫性，也讓周邊商圈籠罩不安氣氛。

北市「恐怖攻擊時間軸」曝光！張文「隨機砍人」釀4死、多人受傷

張文在人潮密集的中山商圈，再度丟擲煙霧彈並隨機揮刀，造成多人傷亡。（圖／翻攝畫面）

晚間6時37分，張嫌再度現身捷運中山站出口南京西路一帶，先丟擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊一名37歲機車騎士，造成對方重傷倒地，救護人員緊急送醫搶救。然而暴力並未就此止歇，僅隔約11分鐘，張嫌闖入人潮眾多的誠品南西店，對多名顧客展開隨機砍殺，現場一片驚叫聲。最終，張嫌自建築物五樓墜落身亡，整起事件直到晚間10時30分左右才宣告落幕。警方已成立專案小組釐清犯案動機與過程，市府也啟動相關善後與被害人協助機制，社會各界則呼籲強化公共安全與即時應變能力，避免類似悲劇再次發生。





15:46林森北路159巷

沒有東西燒毀

15:49林森北路119巷停車場

燒1台重機

15:54長安東路1段73號（溫體牛）

燒兩輛重機一輛汽車一輛貨車

16:53中正區公園路20巷14號

租屋處縱火

16:59

自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入

17:23

M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，3人受傷

17:55

步行前往千慧旅館(大同區南京西路)

18:31

離開旅館

18:37

步行前往誠品南西店前持刀攻擊1死（蕭姓騎士）1傷，隨後進入店內，持續持刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷，共計2死6傷。 中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全進行追緝至6樓頂樓

18:40

犯嫌登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備

18:50

犯嫌畏罪跳樓自殺，送醫急救19時42分死亡







《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北市「恐怖攻擊時間軸」曝光！張文「隨機砍人」釀3死、多人受傷

更多民視新聞報導

北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「長髮哥」：忍著不哭

台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效

通緝犯中山站隨機砍人！民眾尖叫狂奔「商場逃生」畫面曝光

