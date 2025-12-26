張文「意外」墜樓身亡？ 脫裝備.數度勘查成關鍵疑點

台北市 / 綜合報導

警方持續追查隨機攻擊案，犯嫌張文墜樓後身亡，但從現場發現他身上的外套和裝備被脫下棄置， 懷疑 他原本可能計畫逃跑。關鍵點在於他多次場勘，加上外牆有冷氣室外機和水管可攀爬，以及一樓原本會堆放大量紙箱，資深刑警從墜樓姿勢研判，張文是腿部骨折加臉部朝上，比較像是意外墜樓，不過詳細狀況還得等法醫解剖報告出爐才能釐清。

救護人員說：「前面借過一下。」救護人員十萬火急，因為擔架上的犯嫌張文，墜樓後失去生命跡象，但送醫後仍宣告不治。頂樓拉起封鎖線，地板上還有原本，穿在張文身上的外套和裝備，墜樓前他慢慢走上樓，看起來毫不慌張，還有時間脫裝備，讓人懷疑他或許並非想尋短。

廣告 廣告

記者趙若評說：「當時張文墜樓的地點，就在誠品南西大樓，後方的一樓回收區，據網友說，這裡原本應該會堆放大堆的紙箱，但是在事發當天，紙箱卻被挪走。」

記者VS.誠品員工說：「但是平常那裡是會有很多的紙箱嗎(對)，現在有改變位置嗎(暫時沒有)。」仔細看誠品後側外牆，45樓間有冷氣室外機，下方有框架，一旁的水管從一樓延伸至五樓方便攀爬，一樓還有鐵皮遮雨棚，下方則堆滿紙箱，有人推測張文原本有計畫逃跑，卻因施力點和承重問題往下墜。

資深刑警說：「從他犯案前勘查舉動，就知道他對逃生路線很在意，研判他不是想輕生，脫裝備應該是想脫逃，作案前除了勘查地形，張文還幾度變裝，甚至更換交通工具，加上他的墜樓時並非臉部著地。」

資深刑警說：「從姿勢研判，因為他是腿部骨折，比較有可能是意外墜落。」究竟逃生是否在張文的計畫之一，檢警已會同法醫，進行遺體解剖，要從他身上是否有攀爬痕跡，推出真相。

原始連結







更多華視新聞報導

重建北市隨機攻擊案現場 檢警出動雷射掃描儀

張文預謀耶誕節第3波攻擊？驚傳另訂旅館「第二基地」

張文預謀耶誕節第3波攻擊？ 驚傳另訂旅館「第二基地」

