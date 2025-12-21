張文「成魔」前品學兼優！高中師長評語曝

犯下駭人捷運隨機殺人案的張文，高中、大學時代的經歷被起底。（圖／張文臉書）





犯下北捷隨機殺人案的張文，他在高中時代是班上師生公認的品學兼優好學生，校方對他有著不錯的評語，不料畢業9年後竟成震驚社會的殺人魔，犯下恐怖大案。

據悉，張文高中就讀桃園市楊梅區的永平高中餐飲科，在校表現良好，學業成績平均都有85分以上，熱心於公益，擔任幹部獲得25次嘉獎、4次小功，當時校方對他的評語是「就學期間表現良好，熱心公益，平日與同學和睦相處，沒有不良事蹟」。

張文畢業的虎尾科大表示，他在校就讀資訊工程系，修業期間學業與操行成績都正常，學習與品行方面沒有偏差或是落後的情況，也沒有在校異常輔導紀錄。校方也提到，張文畢業以後就沒有再聯繫母校的同學或老師，也未曾再參加校內活動。

張文高中同學受訪時表示，張文在校時相當孤僻，很少跟同學來往，僅與1名同學有一定交情，課餘時間也不太會跟同學出遊，但平時如果有同學需要幫忙，他常會主動幫忙。這名同學也提到，張文在高中同班同學心中的形象是乖巧的，很意外他會變成犯下重案的殺人犯。張文桃園老家的鄰居也說，張文自幼乖巧，只是不太跟人深交。

