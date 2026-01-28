張文一把火毀心血「保險理賠僅百萬」 溫體牛火鍋老闆心碎收攤

張文恐怖攻擊計畫中，在林森北路、長安東路三次縱火。（警方提供）

去年12月震驚社會的1219無差別攻擊案中，凶嫌縱火燒毀長安東路一家知名的溫體牛火鍋店，店家估計財損超過400萬元，但在保險公司精算折舊及損害狀況後，最終理賠金額僅100多萬元。巨大的虧損缺口讓黃姓老闆與股東深感無力，忍痛決定不再原地復業，開業10多年的老店正式走入歷史。

回顧案發當天，嫌犯張文接連在林森北路、長安東路發動三次縱火，火勢從路邊機車迅速延燒至火鍋店，強烈火焰導致餐廳後廚面目全非，包含排煙系統、大型冷凍庫及各式爐具設備全數燒毀，連員工機車都被燒到剩骨架。黃姓老闆當時受訪感嘆，這家店是他一輩子的心血，前年才剛花費200萬元重新裝潢，沒想到一夕之間化為廢墟，原本每月約200萬元的營業額也瞬間歸零。

根據《FTNN新聞網》報導，火災發生後，店家本有意整修再出發，但面對保險公司根據保單條款評估出的100多萬理賠金，與高達400萬元的重建成本相比，缺口過於龐大，老闆考量重新裝修與設備換置花費巨大，經與股東多次討論，最終決定忍痛熄燈，不再於原址營業，讓許多老顧客感到萬分惋惜。

雖然長安東路店面不敵火劫歇業，但黃姓老闆並未完全放棄餐飲事業，目前新莊的旗艦店仍維持正常運作，老闆也透露未來的經營規畫，打算將部分資源轉往南部，計畫在台南另開新店，希望能重新站起來，走出縱火案留下的陰霾。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





